Lidarrの1クリックインストール
アーティストのディスコグラフィーを監視し、MusicBrainzのメタデータを使用してダウンロードを整理する自動音楽コレクションマネージャー。
Lidarr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Lidarrの活用例
Lidarrは、実績のあるarrフレームワークに基づいて構築された自動音楽ライブラリマネージャーです。アーティストのディスコグラフィを追跡し、新しいアルバムリリースをRSSフィードで監視し、お好みのクライアントを通じてダウンロードをトリガーし、すべてを適切にタグ付けされた構造化されたフォルダに整理します。これらすべてが手動での介入なしに実行されます。
VPSでLidarrを実行すると、24時間365日アクティブな状態を保ち、自宅のPCがオフになっているときでも、新しいリリースが表示された瞬間に確実にキャプチャされます。qBittorrent、SABnzbd、NZBGetなどのダウンロードクライアントと統合されており、Plex、Jellyfin、Embyに接続して、取得ごとに音楽サーバーライブラリを更新します。
Lidarrの主な機能
自動リリースモニタリング
任意のアーティストを追跡し、新しいアルバム、シングル、EPが設定済みのインデクサーに公開され次第、自動的にダウンロードします。
品質プロファイルのアップグレード
優先するオーディオ形式を定義すると、Lidarrは、FLACまたはより高ビットレートのバージョンが利用可能になったときに、自動的に低品質なファイルを置き換えます。
MusicBrainz メタデータ
MusicBrainzから取得した正確なアーティスト名、アルバムアート、リリース日、トラックリストで、ライブラリを充実させましょう。
メディアサーバー統合
ダウンロードが完了した後、Plex、Jellyfin、またはEmbyのライブラリスキャンを自動的にトリガーし、新しい音楽がすぐに表示されるようにします。
ディスコグラフィー管理
1つのダッシュボードから、完全なアーティストカタログを表示し、欲しいアルバムにマークを付け、不足しているリリースや品質アップグレードが必要なリリースを追跡できます。
HostingerでLidarrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
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