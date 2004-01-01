Lidarrは、実績のあるarrフレームワークに基づいて構築された自動音楽ライブラリマネージャーです。アーティストのディスコグラフィを追跡し、新しいアルバムリリースをRSSフィードで監視し、お好みのクライアントを通じてダウンロードをトリガーし、すべてを適切にタグ付けされた構造化されたフォルダに整理します。これらすべてが手動での介入なしに実行されます。

VPSでLidarrを実行すると、24時間365日アクティブな状態を保ち、自宅のPCがオフになっているときでも、新しいリリースが表示された瞬間に確実にキャプチャされます。qBittorrent、SABnzbd、NZBGetなどのダウンロードクライアントと統合されており、Plex、Jellyfin、Embyに接続して、取得ごとに音楽サーバーライブラリを更新します。