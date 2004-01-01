Bytebaseは、データベース変更管理にソフトウェアエンジニアリングの規律をもたらすオープンソースのデータベースDevOpsプラットフォームです。ほとんどのチームがアドホックなSQLスクリプトや非公式なDBA承認に依存しているのに対し、Bytebaseは、アプリケーションコードが出荷される方法を模倣した構造化されたレビューワークフロー、マルチ環境展開パイプライン、および200以上の組み込みSQLレビュー規則を提供します。

単一のウェブインターフェースから、PostgreSQL、MySQL、MariaDB、MongoDB、Redis、ClickHouse、Snowflakeなど、20以上のデータベースシステムをサポートしています。セルフホスティングにより、データベースの認証情報と変更履歴はすべてお客様自身のインフラストラクチャ内に保持され、いかなるサードパーティサービスもお客様のスキーマやデータにアクセスすることはありません。