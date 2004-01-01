1クリックでのBytebaseデプロイ
環境全体でスキーマ変更を安全にレビュー、承認、デプロイするためのオープンソースデータベースDevOpsプラットフォーム。
Bytebase向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Bytebaseの活用例
Bytebaseは、データベース変更管理にソフトウェアエンジニアリングの規律をもたらすオープンソースのデータベースDevOpsプラットフォームです。ほとんどのチームがアドホックなSQLスクリプトや非公式なDBA承認に依存しているのに対し、Bytebaseは、アプリケーションコードが出荷される方法を模倣した構造化されたレビューワークフロー、マルチ環境展開パイプライン、および200以上の組み込みSQLレビュー規則を提供します。
単一のウェブインターフェースから、PostgreSQL、MySQL、MariaDB、MongoDB、Redis、ClickHouse、Snowflakeなど、20以上のデータベースシステムをサポートしています。セルフホスティングにより、データベースの認証情報と変更履歴はすべてお客様自身のインフラストラクチャ内に保持され、いかなるサードパーティサービスもお客様のスキーマやデータにアクセスすることはありません。
Bytebaseの主な機能
データベース変更ワークフロー
すべてのスキーマ移行を、設定可能なレビューおよび承認ステップを通して、いずれかのデータベース環境に到達する前にルーティングします。
組み込みSQLレビュー
200以上のルールが、変更が承認される前に、アンチパターン、インデックスの欠落、および破壊的な操作を自動的に検出します。
GitOps統合
BytebaseをGitリポジトリにリンクして、データベース移行がアプリケーションコードと同じプルリクエストプロセスに従うようにします。
マルチ環境展開
開発、ステージング、本番環境全体で、各段階に必須の承認ゲートを設けた順序付けられたパイプラインを定義します。
監査とコンプライアンス
すべての移行と承認は、タイムスタンプとユーザー属性とともに改ざん防止ログに記録され、SOC 2や類似のフレームワークをサポートします。
HostingerでBytebaseを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。