Transmuteは、クリーンなウェブインターフェースを通じて、ドキュメント、画像、音声、ビデオをフォーマット間で変換する、プライバシーを第一に考えたファイルコンバーターです。ファイルは匿名のクラウドサービスではなく、お客様自身のセルフホスト型インスタンスで処理されるため、機密性の高いデータがお客様が管理するインフラストラクチャから離れることはなく、アップロード制限、透かし、変換ごとの料金もありません。

VPSでTransmuteをセルフホストすることで、チームはどのブラウザからもアクセスできる、プライベートで常に利用可能な変換ツールを手に入れることができます。これは、データを収集する広告付きオンラインコンバーターに代わる実用的な選択肢であり、厳格なデータ処理要件を持つ組織や、ファイルを第三者に渡すことなくフォーマット変換をしたいと考えるすべての人に適しています。