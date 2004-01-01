Transmuteのワンクリック導入
プライバシーを最優先にしたファイル変換ツールで、ドキュメント、画像、音声、動画をサードパーティサーバーにアップロードすることなく変換します。
Transmute向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Transmuteの活用例
Transmuteは、クリーンなウェブインターフェースを通じて、ドキュメント、画像、音声、ビデオをフォーマット間で変換する、プライバシーを第一に考えたファイルコンバーターです。ファイルは匿名のクラウドサービスではなく、お客様自身のセルフホスト型インスタンスで処理されるため、機密性の高いデータがお客様が管理するインフラストラクチャから離れることはなく、アップロード制限、透かし、変換ごとの料金もありません。
VPSでTransmuteをセルフホストすることで、チームはどのブラウザからもアクセスできる、プライベートで常に利用可能な変換ツールを手に入れることができます。これは、データを収集する広告付きオンラインコンバーターに代わる実用的な選択肢であり、厳格なデータ処理要件を持つ組織や、ファイルを第三者に渡すことなくフォーマット変換をしたいと考えるすべての人に適しています。
Transmuteの主な機能
プライバシー重視のコンバージョン
ファイルは、お客様ご自身のセルフホスト型インスタンスで完全に処理されます。そのため、機密性の高いドキュメントやメディアが第三者のサーバーに到達することはありません。
「マルチフォーマット対応」
デスクトップソフトウェアをインストールすることなく、単一のインターフェースからドキュメント、画像、音声、動画の各形式を変換できます。
「アップロード制限なし」
セルフホスティングにより、無料のオンライン変換サービスによって課せられるファイルサイズの制限やウォーターマークが解除されます。
「ブラウザベースのインターフェース」
アカウント登録不要で、シンプルなインターフェースを使って、どのブラウザからでもドラッグ＆ドロップで変換を開始できます。
データの全管理権限を保有
サービスを独自のVPSで実行することで、ファイルの保存場所や保持期間を完全に制御できます。
HostingerでTransmuteを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。