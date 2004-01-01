Pangolin Newtは、PangolinのIDベースのアクセスプラットフォームと連携するように設計された、完全にユーザースペースで動作するWireGuardトンネルクライアント兼TCP/UDPプロキシです。カーネルモジュールや昇格された権限を必要とせずに動作するNewtは、Pangolinのexit nodeへの暗号化されたトンネルを確立し、アプリケーショントラフィックを安全にルーティングするためのローカルプロキシを提供します。

サービスとともにVPSにNewtをデプロイすることで、どこからでもプライベートリソースへのゼロトラストのリモートアクセスが可能になります。アクセスはPangolinのIDベースのポリシーによって管理され、公開IPの露出や従来のVPNのオーバーヘッドは不要です。