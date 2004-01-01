Pangolin Newt の1クリックインストールによるデプロイ
Pangolinリモートアクセスプラットフォームを介して、プライベートサービスを安全に公開するユーザースペース型WireGuardトンネルクライアント。
Pangolin Newt向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Pangolin Newtの活用例
Pangolin Newtは、PangolinのIDベースのアクセスプラットフォームと連携するように設計された、完全にユーザースペースで動作するWireGuardトンネルクライアント兼TCP/UDPプロキシです。カーネルモジュールや昇格された権限を必要とせずに動作するNewtは、Pangolinのexit nodeへの暗号化されたトンネルを確立し、アプリケーショントラフィックを安全にルーティングするためのローカルプロキシを提供します。
サービスとともにVPSにNewtをデプロイすることで、どこからでもプライベートリソースへのゼロトラストのリモートアクセスが可能になります。アクセスはPangolinのIDベースのポリシーによって管理され、公開IPの露出や従来のVPNのオーバーヘッドは不要です。
Pangolin Newtの主な機能
ユーザー空間WireGuard
カーネルモジュールや昇格された権限なしで完全にユーザースペースで動作するため、コンテナ化された環境に安全かつ簡単にデプロイできます。
ゼロトラストアクセス
すべてのリソースへのアクセスはPangolinのIDポリシーによって制御され、認証済みおよび認可済みのユーザーのみがプライベートサービスにアクセスできるようになります。
内蔵TCP/UDPプロキシ
トンネルマネージャーとアプリケーションプロキシの両方として機能し、単一の暗号化されたWireGuard接続を介して複数のサービスのトラフィックをルーティングします。
自動トンネル管理
Pangolinコントロールプレーンへの永続的なWebSocket接続を維持することで、ネットワーク中断後にトンネルが自動的に再確立されます。
NATトラバーサルサポート
ファイアウォールや制限されたネットワークの背後から、手動でのポート転送やネットワーク設定の変更なしに、確実に接続します。
HostingerでPangolin Newtを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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