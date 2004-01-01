tinyMediaManagerは、TheMovieDB、TheTVDB、Fanart.tvから豊富なメタデータ、アートワーク、評価を取得することで、映画やテレビ番組のコレクションを整理するセルフホスト型のメディアマネージャーです。設定可能なテンプレートに従ってファイル名を変更し、Kodi、Emby、Jellyfin、Plex、MediaPortalと互換性のあるNFOファイルを生成し、複雑な複数ディスクおよび複数エピソードの構造を自動的に処理します。

noVNC経由でアクセス可能なグラフィカルデスクトップ環境としてデプロイされ、クライアントソフトウェアなしで、ポート4000でブラウザ上で完全に動作します。VPSでセルフホストすることで、メディアライブラリ全体をリモートで整理および維持でき、すべてのメタデータはローカルに管理下に保存されます。