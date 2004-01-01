ワンクリックインストールでのtinyMediaManagerデプロイ
メディアセンター向けに、映画やテレビ番組を整理し、メタデータを取得し、NFOファイルを生成するためのクロスプラットフォームのメディアマネージャーです。
tinyMediaManager向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
tinyMediaManagerの活用例
tinyMediaManagerは、TheMovieDB、TheTVDB、Fanart.tvから豊富なメタデータ、アートワーク、評価を取得することで、映画やテレビ番組のコレクションを整理するセルフホスト型のメディアマネージャーです。設定可能なテンプレートに従ってファイル名を変更し、Kodi、Emby、Jellyfin、Plex、MediaPortalと互換性のあるNFOファイルを生成し、複雑な複数ディスクおよび複数エピソードの構造を自動的に処理します。
noVNC経由でアクセス可能なグラフィカルデスクトップ環境としてデプロイされ、クライアントソフトウェアなしで、ポート4000でブラウザ上で完全に動作します。VPSでセルフホストすることで、メディアライブラリ全体をリモートで整理および維持でき、すべてのメタデータはローカルに管理下に保存されます。
tinyMediaManagerの主な機能
メタデータ取得
映画やテレビ番組の豊富なメタデータ、アートワーク、予告編、評価をTheMovieDB、TheTVDB、Fanart.tvから取得します。
NFOファイル生成
Kodi、Emby、Jellyfin、Plex、MediaPortalが期待する形式でNFOファイルを生成し、メディアセンターを常に同期させます。
自動ファイルリネーム
取得したメタデータに基づいて、完全に設定可能なテンプレートに従い、メディアファイルとフォルダーの名前を変更し、整理します。
「テレビ番組サポート」
スペシャル、分割エピソード、代替の命名規則などを含む、複数シーズン、複数エピソードの構造を検出して整理します。
ブラウザベースのデスクトップ
どのブラウザからでもnoVNCを介してアクセスできるフルデスクトップ環境として動作します。VNCクライアントやローカルでのインストールは不要です。
HostingerでtinyMediaManagerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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