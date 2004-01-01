WBOの1クリックインストール
共有キャンバス上でのチームのブレインストーミング、リモート会議、ビジュアルプランニングのためのリアルタイム共同ホワイトボードです。
WBO向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
WBOの活用例
WBO（Whiteboard Online）は、複数のユーザーが共有の無限キャンバス上で同時に描画、書き込み、注釈を付けられるセルフホスト型のリアルタイム共同ホワイトボードです。フリーハンド描画、図形、テキスト、画像の挿入に対応しており、接続されているすべての参加者間で即座に同期されます。
VPS上でWBOをセルフホストすることで、チームはセッション間でアクティブな状態を保ち、コンテンツをサードパーティサービスに公開することなく、プライベートなホワイトボードを持つことができます。永続的なキャンバスは、進行中のプロジェクトのために安定したURLでアクセス可能であり、リモートでのスプリント計画、教育、技術図面、クリエイティブなブレインストーミングセッションに最適です。
WBOの主な機能
リアルタイムコラボレーション
複数のユーザーが同じキャンバス上で同時に描画や注釈を付け、瞬時の同期機能により、リフレッシュは不要です。
永続キャンバス
ホワイトボードのコンテンツは自動的に保存され、参加者が再接続するたびに同じURLでアクセス可能です。
「描画ツール」
自由描画、図形、テキストラベル、画像アップロードは、ホワイトボードのあらゆるユースケースを網羅しています。
アカウント不要
ホワイトボードのURLを知っている人なら誰でも、登録やログインの手間なく、すぐに参加して貢献できます。
HostingerでWBOを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。