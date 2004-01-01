WBO（Whiteboard Online）は、複数のユーザーが共有の無限キャンバス上で同時に描画、書き込み、注釈を付けられるセルフホスト型のリアルタイム共同ホワイトボードです。フリーハンド描画、図形、テキスト、画像の挿入に対応しており、接続されているすべての参加者間で即座に同期されます。

VPS上でWBOをセルフホストすることで、チームはセッション間でアクティブな状態を保ち、コンテンツをサードパーティサービスに公開することなく、プライベートなホワイトボードを持つことができます。永続的なキャンバスは、進行中のプロジェクトのために安定したURLでアクセス可能であり、リモートでのスプリント計画、教育、技術図面、クリエイティブなブレインストーミングセッションに最適です。