1クリックインストールによるCopypartyのデプロイ
HTTP、WebDAV、SFTP、FTPアクセス、レジューム可能なアップロードに対応し、データベースへの依存がないポータブルファイルサーバーです。
Copyparty向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Copypartyの活用例
Copypartyは、外部データベースなしで単一のコンテナに非常に多くの機能を詰め込んだセルフホスト型のファイルサーバーです。HTTP、WebDAV、SFTP、FTP、TFTPを介してファイルを同時に提供し、接続が中断されても耐えられるチャンク化された再開可能なアップロードをサポートし、サムネイル、オーディオ再生、全文検索を備えた完全なメディアライブラリを含んでいます。
独自のVPSでCopypartyをセルフホストすることで、ブラウザからWindows Explorer、FileZillaまで、あらゆる標準クライアントで動作するプライベートなファイル共有プラットフォームを、ベンダーロックインや継続的なストレージ料金なしで利用できます。すべてが1つのコンテナで実行され、データがファイルシステムに直接保存されるため、バックアップと移行は簡単です。
Copypartyの主な機能
マルチプロトコルアクセス
HTTP、WebDAV、SFTP、FTP、TFTPを介してファイルを同時に配信し、ブラウザ、ファイルマネージャー、CLIツールなど、あらゆるクライアントがそれぞれのネイティブプロトコルを使用して接続できるようにします。
「再開可能なアップロード」
チャンクアップロード対応により、ネットワークの中断後も、大容量ファイル転送を最初からやり直すことなく自動的に再開できます。
「組み込みメディアライブラリ」
オーディオファイルとビデオファイルのサムネイルを自動生成し、メタデータを抽出し、ファイルサーバーを閲覧可能なメディアコレクションに変えます。
ファイル重複排除
ハッシュベースの重複排除は、アップロード時に同一ファイルを検出し、1つのコピーのみを保存します。これにより、手動での作業なしにディスク容量を節約できます。
データベース不要
すべてのデータはファイルシステムに直接保存されるため、PostgreSQL、MySQL、Redisといったデータベースを、ファイルと一緒に管理、バックアップ、移行する必要はありません。
HostingerでCopypartyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。