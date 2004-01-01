Copypartyは、外部データベースなしで単一のコンテナに非常に多くの機能を詰め込んだセルフホスト型のファイルサーバーです。HTTP、WebDAV、SFTP、FTP、TFTPを介してファイルを同時に提供し、接続が中断されても耐えられるチャンク化された再開可能なアップロードをサポートし、サムネイル、オーディオ再生、全文検索を備えた完全なメディアライブラリを含んでいます。

独自のVPSでCopypartyをセルフホストすることで、ブラウザからWindows Explorer、FileZillaまで、あらゆる標準クライアントで動作するプライベートなファイル共有プラットフォームを、ベンダーロックインや継続的なストレージ料金なしで利用できます。すべてが1つのコンテナで実行され、データがファイルシステムに直接保存されるため、バックアップと移行は簡単です。