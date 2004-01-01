ワンクリックインストールでのDuplicatiデプロイ
シンプルなWebインターフェースを備え、暗号化された増分バックアップをクラウドストレージやリモートサーバーに作成するオープンソースのバックアップクライアントです。
Duplicati向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Duplicatiの活用例
Duplicatiは無料のオープンソースバックアップクライアントで、AES-256でデータを暗号化し、増分、重複排除、圧縮されたバックアップを20以上のストレージバックエンドに送信します。これには、Amazon S3、Google Drive、Microsoft OneDrive、Backblaze B2、SFTPやWebDAVなどの標準プロトコルが含まれます。すべてがクライアント側で暗号化されるため、サードパーティのクラウドサービスに保存されている場合でも、データはプライベートに保たれます。
クリーンなWebインターフェースにより、バックアップジョブの設定、保持ポリシーの指定、バックアップの整合性検証、スケジュールされた実行の監視が簡単に行えます。ブロックレベルの重複排除と圧縮により、大規模なデータセットでもストレージコストを低く抑えることができます。VPSでDuplicatiをセルフホストすることで、個人用コンピューターの電源がオンになっていることに依存せず、スケジュールされたジョブを一貫して実行する信頼性の高い常時稼働のバックアップエンジンが得られます。
Duplicatiの主な機能
AES-256クライアントサイド暗号化
サーバーから出る前にすべてのデータを暗号化するため、サードパーティのクラウドストレージ上のバックアップは完全にプライベートなままです。
20以上のストレージバックエンド
単一のインターフェースから、Amazon S3、Google Drive、OneDrive、Backblaze B2、Dropbox、SFTP、WebDAVなど、その他多数の保存先に対応しています。
増分と重複排除
最初のバックアップ実行後、変更されたブロックのみをアップロードするため、その後のジョブでのストレージ使用量とアップロード帯域幅を劇的に削減します。
「柔軟なスケジューリング」
ストレージコストを管理するため、古い復元ポイントを自動的に期限切れにする保持ポリシーを設定して、自動バックアップウィンドウを構成します。
「バックアップ検証」
データを復元・比較することでバックアップの整合性を定期的にテストし、復旧の問題となる前にサイレント破損を検出します。
HostingerでDuplicatiを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。