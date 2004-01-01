Duplicatiは無料のオープンソースバックアップクライアントで、AES-256でデータを暗号化し、増分、重複排除、圧縮されたバックアップを20以上のストレージバックエンドに送信します。これには、Amazon S3、Google Drive、Microsoft OneDrive、Backblaze B2、SFTPやWebDAVなどの標準プロトコルが含まれます。すべてがクライアント側で暗号化されるため、サードパーティのクラウドサービスに保存されている場合でも、データはプライベートに保たれます。

クリーンなWebインターフェースにより、バックアップジョブの設定、保持ポリシーの指定、バックアップの整合性検証、スケジュールされた実行の監視が簡単に行えます。ブロックレベルの重複排除と圧縮により、大規模なデータセットでもストレージコストを低く抑えることができます。VPSでDuplicatiをセルフホストすることで、個人用コンピューターの電源がオンになっていることに依存せず、スケジュールされたジョブを一貫して実行する信頼性の高い常時稼働のバックアップエンジンが得られます。