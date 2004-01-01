FusionAuthは、開発者向けに特化して構築された顧客IDおよびアクセス管理プラットフォームです。Auth0、Okta、Cognitoに代わるセルフホスト型ソリューションであり、OAuth 2.0、OpenID Connect、SAML、ソーシャルログイン、多要素認証、パスワードレスログイン、および包括的なREST APIを提供します。元々はInversoftによって高トラフィックの消費者向けアプリのために構築されましたが、単一のテナントから数百万のユーザーまで、同じデプロイメントでスケールします。

VPSでFusionAuthをセルフホストすることで、価格や条件を変更する可能性のあるサードパーティのIDプロバイダーに依存するのではなく、すべてのユーザーアカウント、パスワードハッシュ、OAuthトークン、および監査ログを自身のインフラストラクチャ内に保持できます。Community Editionは完全に無料で、ほとんどのプロダクションデプロイメントで使用される主要な認証および認可機能が含まれています。