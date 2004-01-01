ワンクリックインストールでのFusionAuthデプロイ
OAuth、SAML、ソーシャルログイン、MFA、開発者優先APIに対応したセルフホスト型顧客向けID / アクセス管理プラットフォーム
FusionAuth向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
FusionAuthの活用例
FusionAuthは、開発者向けに特化して構築された顧客IDおよびアクセス管理プラットフォームです。Auth0、Okta、Cognitoに代わるセルフホスト型ソリューションであり、OAuth 2.0、OpenID Connect、SAML、ソーシャルログイン、多要素認証、パスワードレスログイン、および包括的なREST APIを提供します。元々はInversoftによって高トラフィックの消費者向けアプリのために構築されましたが、単一のテナントから数百万のユーザーまで、同じデプロイメントでスケールします。
VPSでFusionAuthをセルフホストすることで、価格や条件を変更する可能性のあるサードパーティのIDプロバイダーに依存するのではなく、すべてのユーザーアカウント、パスワードハッシュ、OAuthトークン、および監査ログを自身のインフラストラクチャ内に保持できます。Community Editionは完全に無料で、ほとんどのプロダクションデプロイメントで使用される主要な認証および認可機能が含まれています。
FusionAuthの主な機能
OAuth、OIDC、および SAML
認可コード、PKCE、デバイス、クライアントクレデンシャルグラントフローに標準で対応した、フル機能のOAuth 2.0、OpenID Connect、SAML 2.0サーバーです。
ソーシャルおよびエンタープライズログイン
Google、Facebook、GitHub、Apple、Microsoft、LinkedIn、Twitter向けのネイティブソーシャルログインに加え、企業顧客向けの汎用OIDCおよびSAMLフェデレーション。
多要素認証
TOTP認証アプリ、SMS、メール、およびリスクシグナルに基づいて調整される適応型ポリシーを備えたFIDO2 WebAuthnパスキー。
マルチテナント設計
SaaSマルチテナンシー、エージェンシーのクライアント分離、またはB2Bパートナーアカウントのために、ユーザー、アプリケーション、設定を個別のテナントに分離します。
テーマ設定可能なログインページ
Mustacheテンプレートエディターで、ブランドカラー、ロゴ、テキストを使用して、ホスト型ログイン、サインアップ、アカウント管理ページをカスタマイズできます。
あらゆるものに対応するREST API
管理UIでのすべての操作は、ドキュメント化されたREST API、およびJava、Node、Python、Goなどに対応した専用のクライアントライブラリを通じて利用可能です。
HostingerでFusionAuthを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。