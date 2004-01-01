Chromaは、高次元ベクトル埋め込みの保存、インデックス作成、クエリを必要とするAIアプリケーション向けに特別に構築されたオープンソースの埋め込みデータベースです。LangChain、LlamaIndex、OpenAI SDKとネイティブに統合されており、カスタムのベクトルインフラストラクチャを構築することなく、あらゆるアプリケーションにセマンティック検索および検索拡張生成（RAG）機能を追加する最速の方法です。

VPSでChromaをセルフホストすることで、埋め込み、ドキュメントデータ、クエリパターンを管理下に置くことができ、クエリごとの料金は発生せず、コレクションの規模に応じてリソースを柔軟に調整できます。