Chromaのワンクリック導入
AIアプリケーション、セマンティック検索、および検索拡張生成パイプライン向けのベクターデータベース（オープンソース）
Chroma向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Chromaの活用例
Chromaは、高次元ベクトル埋め込みの保存、インデックス作成、クエリを必要とするAIアプリケーション向けに特別に構築されたオープンソースの埋め込みデータベースです。LangChain、LlamaIndex、OpenAI SDKとネイティブに統合されており、カスタムのベクトルインフラストラクチャを構築することなく、あらゆるアプリケーションにセマンティック検索および検索拡張生成（RAG）機能を追加する最速の方法です。
VPSでChromaをセルフホストすることで、埋め込み、ドキュメントデータ、クエリパターンを管理下に置くことができ、クエリごとの料金は発生せず、コレクションの規模に応じてリソースを柔軟に調整できます。
Chromaの主な機能
RAGパイプライン準備完了
LLMアプリケーション向けの検索レイヤーとして設計されているため、最小限の統合作業で、独自のドキュメントに基づいてモデルの応答を根拠付けることができます。
フレームワーク統合
LangChain、LlamaIndex、およびOpenAI SDKのネイティブサポートにより、既存のAIコードはわずか数行の設定でChromaに接続できます。
メタデータフィルタリング
ベクトル類似性検索と構造化メタデータフィルターを組み合わせて、後処理なしで日付、カテゴリ、または任意のカスタム属性によって結果を絞り込みます。
複数の距離尺度
正確な結果を得るには、埋め込みモデルが学習されたメトリックと一致するよう、コレクションごとにコサイン類似度、L2距離、または内積を選択してください。
永続ストレージ
埋め込みとインデックスは再起動や更新後も維持されるため、デプロイの変更ごとにドキュメントを再取り込みすることなく、ナレッジベースはそのまま維持されます。
HostingerでChromaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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