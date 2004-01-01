eLabFTWは、研究室向けに特別に構築された、無料のオープンソース電子実験ノート（ELN）です。これは、紙のノートや散在するスプレッドシートを、構造化され検索可能なワークスペースに置き換えます。科学者たちはこのワークスペースで、実験を記録し、サンプルや試薬を管理し、プロトコルを保存し、チーム間で共有リソースについて共同作業を行うことができます。

eLabFTWを独自のVPSでセルフホストすることにより、機密性の高い研究データ、知的財産、未発表の結果を完全に機関の管理下に置くことができます。サードパーティのクラウドを利用せず、シートごとの課金もなく、ベンダーロックインのリスクもありません。完全なPDF/ZIPエクスポート、タイムスタンプ機能、S3互換ストレージにより、監査証跡と長期アーカイブが必要な規制環境にも適しています。