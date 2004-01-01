eLabFTWの1クリックインストールデプロイ
研究チームが実験、サンプル、プロトコルを記録・管理するためのオープンソースの電子実験ノートです。
eLabFTW向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
eLabFTWの活用例
eLabFTWは、研究室向けに特別に構築された、無料のオープンソース電子実験ノート（ELN）です。これは、紙のノートや散在するスプレッドシートを、構造化され検索可能なワークスペースに置き換えます。科学者たちはこのワークスペースで、実験を記録し、サンプルや試薬を管理し、プロトコルを保存し、チーム間で共有リソースについて共同作業を行うことができます。
eLabFTWを独自のVPSでセルフホストすることにより、機密性の高い研究データ、知的財産、未発表の結果を完全に機関の管理下に置くことができます。サードパーティのクラウドを利用せず、シートごとの課金もなく、ベンダーロックインのリスクもありません。完全なPDF/ZIPエクスポート、タイムスタンプ機能、S3互換ストレージにより、監査証跡と長期アーカイブが必要な規制環境にも適しています。
eLabFTWの主な機能
「実験ノート」
各実験エントリー向けの、LaTeX、コードハイライト、ファイル添付、バージョン履歴機能を搭載したリッチテキストおよびMarkdownエディター。
「サンプルデータベース」
ラボ全体で、カスタムアイテムタイプ、メタデータ、在庫場所を用いて、試薬、機器、抗体、細胞株を管理します。
チームコラボレーション
きめ細かなアイテム別およびユーザー別のアクセス制御と、共有テンプレートライブラリにより、チーム間で実験やリソースを共有できます。
再利用可能なプロトコル
メソッドの一貫性と再現性を保ちながら、どのチームメンバーでも新しい実験にクローンできる、バージョン管理されたプロトコルライブラリを構築します。
信頼できるタイムスタンプ
IPおよび監査のニーズに対応するため、データがいつ記録されたかを証明できるよう、RFC 3161認証局を介して実験エントリに暗号タイムスタンプを付与します。
「PDFとZIPのエクスポート」
実験およびリソースの署名付きPDFレポートまたは完全なZIPアーカイブを、アーカイブ、規制審査、または公開のために生成します。
HostingerでeLabFTWを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。