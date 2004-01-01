Yuccaは、数台の家庭用防犯カメラから数千の企業向けストリームまで、あらゆる規模のIPカメラを管理できるように設計された、セルフホスト型のネットワークビデオレコーダー（NVR）です。RTSP、ONVIF、および一般的なIPカメラプロトコルをサポートしており、ウェブインターフェースとAndroidアプリを通じて、ライブビュー、録画、再生を提供します。

VPSでYuccaをセルフホストすることで、すべてのカメラ映像をクラウドストレージ料金や第三者によるアクセスなしに、自身のインフラストラクチャ内に保持できます。メールアラート付きの動体検知、監視用のPrometheusメトリクス、およびスケーラブルなアーキテクチャにより、家庭のセキュリティ、小売店の監視、中小企業環境向けの実用的な監視ソリューションとなっています。