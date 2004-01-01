Yuccaの1クリックインストール
IPカメラ向けのセルフホスト型NVRで、動体検知、RTSP/ONVIF対応、ライブ映像と録画映像用の「ウェブUI」を搭載しています。
Yucca向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Yuccaの活用例
Yuccaは、数台の家庭用防犯カメラから数千の企業向けストリームまで、あらゆる規模のIPカメラを管理できるように設計された、セルフホスト型のネットワークビデオレコーダー（NVR）です。RTSP、ONVIF、および一般的なIPカメラプロトコルをサポートしており、ウェブインターフェースとAndroidアプリを通じて、ライブビュー、録画、再生を提供します。
VPSでYuccaをセルフホストすることで、すべてのカメラ映像をクラウドストレージ料金や第三者によるアクセスなしに、自身のインフラストラクチャ内に保持できます。メールアラート付きの動体検知、監視用のPrometheusメトリクス、およびスケーラブルなアーキテクチャにより、家庭のセキュリティ、小売店の監視、中小企業環境向けの実用的な監視ソリューションとなっています。
Yuccaの主な機能
RTSP＆ONVIFサポート
RTSPまたはONVIFプロトコルに対応した任意のIPカメラを接続でき、消費者向けおよびプロフェッショナル向けカメラの大部分をカバーします。
動体検知
カメラゾーンで動きが検出されると、自動的に録画とメールアラートをトリガーし、ストレージとノイズを削減します。
ライブ＆録画再生
ウェブインターフェースまたはコンパニオンのAndroidアプリケーションを通じて、ライブカメラのストリームを視聴し、録画された映像を確認できます。
スケーラブルなアーキテクチャ
ユッカは、数台のホームカメラから数千の同時ストリームまで、アーキテクチャの変更なしにスケーリングします。
Prometheusメトリクス
既存の監視ダッシュボードと統合するために、録画とストリームの健全性メトリクスをPrometheusにエクスポートします。
HostingerでYuccaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。