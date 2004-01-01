Ploneは、堅牢なPython基盤の上に構築された、成熟したエンタープライズグレードのオープンソースCMSです。政府機関、大学、NGO、グローバル企業など、数千ものサイトで利用されており、20年以上にわたりリモートコード実行の脆弱性が一度も報告されていない実績があります。Plone 6には、きめ細かなロールベースのアクセス制御、多言語コンテンツ、バージョン管理、そして300を超えるパッケージからなる豊富なアドオンエコシステムを備えた、フル機能のエディトリアル環境であるClassic UIが搭載されています。

VPSでPloneをセルフホストすることで、コンテンツとユーザーデータの完全な所有権、シートごとのライセンス不要、そしてPythonアドオンやヘッドレスおよびハイブリッドパブリッシングワークフローを可能にするREST APIを通じてプラットフォームを拡張できる柔軟性が得られます。