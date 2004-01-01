Ploneの1クリックインストール
政府、大学、企業から20年以上にわたり信頼されている、安全なオープンソースのコンテンツ管理システム。
Plone向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Ploneの活用例
Ploneは、堅牢なPython基盤の上に構築された、成熟したエンタープライズグレードのオープンソースCMSです。政府機関、大学、NGO、グローバル企業など、数千ものサイトで利用されており、20年以上にわたりリモートコード実行の脆弱性が一度も報告されていない実績があります。Plone 6には、きめ細かなロールベースのアクセス制御、多言語コンテンツ、バージョン管理、そして300を超えるパッケージからなる豊富なアドオンエコシステムを備えた、フル機能のエディトリアル環境であるClassic UIが搭載されています。
VPSでPloneをセルフホストすることで、コンテンツとユーザーデータの完全な所有権、シートごとのライセンス不要、そしてPythonアドオンやヘッドレスおよびハイブリッドパブリッシングワークフローを可能にするREST APIを通じてプラットフォームを拡張できる柔軟性が得られます。
Ploneの主な機能
エンタープライズグレードのセキュリティ
Ploneは20年のセキュリティ実績と専任のセキュリティチームを有しており、侵害を許容できない政府機関や医療機関にとって選ばれるCMSとなっています。
「きめ細かなアクセス制御」
コンテンツツリーのどのレベルでも役割と権限を定義できます。これにより、編集者、レビュー担当者、閲覧者は、それぞれがアクセスを許可されたコンテンツのみを表示および変更できるようになります。
フルコンテンツバージョン管理
すべてのコンテンツ変更は追跡可能で、元に戻すことができます。バージョンを比較し、以前の状態を復元し、追加のプラグインなしで完全な監査証跡を維持できます。
「多言語サポート」
組み込みの翻訳ワークフロー、言語対応のナビゲーション、および言語ごとの公開管理機能により、複数の言語でコンテンツを管理できます。
REST API
「plone.restapi」レイヤーは、すべてのコンテンツと設定をJSONエンドポイントとして公開し、ヘッドレスパブリッシング、モバイルアプリ、サードパーティ統合を可能にします。
拡張可能なアドオンエコシステム
300以上のコミュニティアドオンが、Eコマース、LDAP認証、高度な検索、カスタムワークフローなどをカバーしており、これらはすべてコアをフォークすることなくインストール可能です。
HostingerでPloneを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。