LinkStackが最大70％オフ

LinkStackのワンクリックインストール

無制限のリンクと完全なデザイン制御で、ブランドランディングページを構築できるセルフホスト型リンクインバイオプラットフォームです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
LinkStackのワンクリックインストール

LinkStack向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

LinkStackの活用例

LinkStackは、クリエイター、ビジネス、組織がすべての重要なリンクを1つのカスタマイズ可能なランディングページに集中させることができるオープンソースのリンクインバイオプラットフォームです。PHPとLaravelをベースに構築されており、無制限のリンク、カスタムテーマ、ソーシャルアイコン、クリック分析、マルチユーザーサポートを標準で提供します。これは、Linktreeのような商用代替サービスが通常、有料プランの背後にロックしている機能です。

独自のVPSでLinkStackをセルフホストすることで、訪問者分析、クリックデータ、ページ設定を完全に管理下に置くことができます。ページごとのサブスクリプション料金は不要で、無料プランでの広告挿入もなく、サードパーティプラットフォームによってバイオリンクが停止されるリスクもありません。Traefikを介してカスタムドメインを接続すれば、そのページは独自のインフラストラクチャの完全にブランド化された一部となります。

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{name}の活用例

LinkStackの主な機能

無制限リンク

SaaSプロバイダーからの月額上限、アイテム制限、リンクごとの料金なしで、必要なだけリンク、セクション、ページを追加できます。

「カスタムテーマ」

組み込みのテーマから選択するか、カスタムCSS、背景、ボタンの形状、アニメーションを使用してページを完全に再スタイル設定し、ブランドに合わせることができます。

内蔵の分析ツール

訪問者のブラウザにサードパーティのトラッキングピクセルを挿入することなく、管理パネル内でページビューおよびリンクごとのクリック数を追跡します。

「マルチユーザーサポート」

個別のユーザーアカウント、ロールベースのアクセス、一元化された管理機能を利用して、1つのインスタンスでチーム全体や代理店向けのページをホストできます。

ソーシャルとカスタムアイコン

主要なソーシャルネットワークのアイコンに加え、カスタムアップロードされたアイコンも追加することで、リンクの視覚的な一貫性を保ち、すぐに認識できるようにします。

「ワンクリックアップデーター」

組み込みのアップデーターを使用し、管理パネルから直接新しいリリースを適用することで、コンテナを再構築することなくインスタンスを最新の状態に保ちます。

HostingerでLinkStackを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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AFFiNE

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AIでドキュメント、ホワイトボード、データベースを組み合わせた<span style="white-space: nowrap;">オールインワン型</span><span style="white-space: nowrap;">ワークスペース</span>

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Notionの代替となるAI搭載ワークスペース（オープンソース）

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毎日のチェックインと連続記録に特化した、ミニマリストなセルフホスト型習慣トラッカー

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