LinkStackのワンクリックインストール
無制限のリンクと完全なデザイン制御で、ブランドランディングページを構築できるセルフホスト型リンクインバイオプラットフォームです。
LinkStack向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
LinkStackの活用例
LinkStackは、クリエイター、ビジネス、組織がすべての重要なリンクを1つのカスタマイズ可能なランディングページに集中させることができるオープンソースのリンクインバイオプラットフォームです。PHPとLaravelをベースに構築されており、無制限のリンク、カスタムテーマ、ソーシャルアイコン、クリック分析、マルチユーザーサポートを標準で提供します。これは、Linktreeのような商用代替サービスが通常、有料プランの背後にロックしている機能です。
独自のVPSでLinkStackをセルフホストすることで、訪問者分析、クリックデータ、ページ設定を完全に管理下に置くことができます。ページごとのサブスクリプション料金は不要で、無料プランでの広告挿入もなく、サードパーティプラットフォームによってバイオリンクが停止されるリスクもありません。Traefikを介してカスタムドメインを接続すれば、そのページは独自のインフラストラクチャの完全にブランド化された一部となります。
LinkStackの主な機能
無制限リンク
SaaSプロバイダーからの月額上限、アイテム制限、リンクごとの料金なしで、必要なだけリンク、セクション、ページを追加できます。
「カスタムテーマ」
組み込みのテーマから選択するか、カスタムCSS、背景、ボタンの形状、アニメーションを使用してページを完全に再スタイル設定し、ブランドに合わせることができます。
内蔵の分析ツール
訪問者のブラウザにサードパーティのトラッキングピクセルを挿入することなく、管理パネル内でページビューおよびリンクごとのクリック数を追跡します。
「マルチユーザーサポート」
個別のユーザーアカウント、ロールベースのアクセス、一元化された管理機能を利用して、1つのインスタンスでチーム全体や代理店向けのページをホストできます。
ソーシャルとカスタムアイコン
主要なソーシャルネットワークのアイコンに加え、カスタムアップロードされたアイコンも追加することで、リンクの視覚的な一貫性を保ち、すぐに認識できるようにします。
「ワンクリックアップデーター」
組み込みのアップデーターを使用し、管理パネルから直接新しいリリースを適用することで、コンテナを再構築することなくインスタンスを最新の状態に保ちます。
HostingerでLinkStackを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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