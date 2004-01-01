Paisaは、複式簿記モデルに基づいて構築された、セルフホスト型の個人財務トラッカーです。これは、完全に所有するプレーンテキストの仕訳ファイルを使用して、資産、負債、収入、支出、純資産といった財務の正確かつ完全な全体像を提供します。クラウドベースの財務アプリとは異なり、すべてのデータはサブスクリプション料金なしで、第三者が財務記録にアクセスすることなく、自身のサーバーに保存されます。

ウェブインターフェースは、会計仕訳をインタラクティブなダッシュボードに変換します。カテゴリ別の支出内訳、資産配分チャート、退職目標予測、投資信託や株式の投資収益追跡などです。多通貨サポートにより、異なる国や資産クラスにまたがる財務を処理できます。