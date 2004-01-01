1クリックインストールによるPaisaの展開
資産、支出、純資産を完全に可視化するために複式簿記を採用した、オープンソースの個人財務トラッカーです。
Paisa向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Paisaの活用例
Paisaは、複式簿記モデルに基づいて構築された、セルフホスト型の個人財務トラッカーです。これは、完全に所有するプレーンテキストの仕訳ファイルを使用して、資産、負債、収入、支出、純資産といった財務の正確かつ完全な全体像を提供します。クラウドベースの財務アプリとは異なり、すべてのデータはサブスクリプション料金なしで、第三者が財務記録にアクセスすることなく、自身のサーバーに保存されます。
ウェブインターフェースは、会計仕訳をインタラクティブなダッシュボードに変換します。カテゴリ別の支出内訳、資産配分チャート、退職目標予測、投資信託や株式の投資収益追跡などです。多通貨サポートにより、異なる国や資産クラスにまたがる財務を処理できます。
Paisaの主な機能
複式簿記
すべての取引は、対応する借方と貸方の入力とともに記録され、これにより、数学的に正確な追跡が可能になり、エラーを自動的に検出します。
「純資産ダッシュボード」
一つのビューで、すべての資産と負債を時系列で集約し、全体的な財務状況が月ごとにどのように変化するかを示します。
投資収益の追跡
XIRR計算を用いて投資信託や株式の運用実績を追跡することで、各保有資産の実際の年率リターンを常に把握できます。
予算対実績分析
計画された支出と実際の支出をカテゴリ別に比較し、お金が実際にどこに使われているのか、どこに使う予定だったのかを特定します。
プレーンテキストデータファイル
すべての財務データは、アプリケーションとは独立して編集、バージョン管理、バックアップが可能な、人間が読めるジャーナルファイルに保存されます。
HostingerでPaisaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。