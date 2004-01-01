1クリックインストールでのMage AI導入
Python、SQL、RでETLワークフローを構築、実行、管理できるモダンなデータパイプラインプラットフォームです。
Mage AI向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Mage AIの活用例
Mage AIは、ノートブック形式の開発環境と本番環境レベルのオーケストレーションを組み合わせた次世代のデータパイプラインプラットフォームです。データエンジニアやアナリストは、対話型エディターでPython、SQL、Rを使用してETLパイプラインを構築し、段階的にテストした後、大規模にスケジュール設定および監視できます。PostgreSQL、MySQL、BigQuery、Snowflake、S3、その他多数のソースおよびデスティネーションとの統合により、ほとんどのデータスタック構成に対応します。
VPSでMage AIをセルフホストすることで、機密性の高い本番データを独自のインフラストラクチャ内に保持し、実行ごとのクラウド料金を排除し、ベンダーの制限なしにワークロードに合わせて拡張できる専用のパイプライン環境をチームに提供します。
Mage AIの主な機能
ノートブック形式の開発
スケジュールされた本番稼働に昇格させる前に、ブラウザIDEでパイプラインブロックを対話的に構築し、テストします。
Python、SQL ＆ R サポート
チームがすでに使用している言語で変換ロジックを記述し、同じパイプライン内でPythonとSQLのブロックを組み合わせます。
組み込みオーケストレーション
パイプラインをスケジュールし、タスク間の依存関係を定義し、統合されたオーケストレーションダッシュボードから実行を監視します。
幅広い統合機能
データベース、データウェアハウス、クラウドストレージ、APIに、ほとんどのデータスタックツールに対応する組み込みコネクタを使用して接続します。
Gitの統合
共同開発と変更追跡に対応するネイティブGitサポートを備えた、バージョン管理パイプラインコードです。
HostingerでMage AIを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。