Mage AIは、ノートブック形式の開発環境と本番環境レベルのオーケストレーションを組み合わせた次世代のデータパイプラインプラットフォームです。データエンジニアやアナリストは、対話型エディターでPython、SQL、Rを使用してETLパイプラインを構築し、段階的にテストした後、大規模にスケジュール設定および監視できます。PostgreSQL、MySQL、BigQuery、Snowflake、S3、その他多数のソースおよびデスティネーションとの統合により、ほとんどのデータスタック構成に対応します。

VPSでMage AIをセルフホストすることで、機密性の高い本番データを独自のインフラストラクチャ内に保持し、実行ごとのクラウド料金を排除し、ベンダーの制限なしにワークロードに合わせて拡張できる専用のパイプライン環境をチームに提供します。