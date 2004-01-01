ezBookKeepingは、高速で摩擦のない日々の支出追跡のために設計された、軽量なオープンソースの個人財務アプリケーションです。SQLiteストレージを備えた単一のコンテナとして構築されており、データベースサーバーを必要とせず、Raspberry Piから小規模なVPSまで、最小限のハードウェアで快適に動作します。

より重い複式簿記ツールとは異なり、ezBookKeepingは、ほとんどの個人が実際に必要としているものに焦点を当てています。それは、取引を迅速に記録し、カテゴリ別に支出を視覚化し、個人の予算を把握するための、クリーンなモバイルファーストのインターフェースです。セルフホスティングにより、取引履歴は完全にプライベートに保たれ、第三者の財務アプリがあなたの支出データを閲覧することはありません。