ezBookKeepingが最大70％オフ

ezBookKeepingの1クリックインストール

軽量なセルフホスト型の個人財務トラッカーで、モバイルファーストUI、チャート、レシートスキャン機能を備えています。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
ezBookKeepingの1クリックインストール

ezBookKeeping向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
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RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

ezBookKeepingの活用例

ezBookKeepingは、高速で摩擦のない日々の支出追跡のために設計された、軽量なオープンソースの個人財務アプリケーションです。SQLiteストレージを備えた単一のコンテナとして構築されており、データベースサーバーを必要とせず、Raspberry Piから小規模なVPSまで、最小限のハードウェアで快適に動作します。

より重い複式簿記ツールとは異なり、ezBookKeepingは、ほとんどの個人が実際に必要としているものに焦点を当てています。それは、取引を迅速に記録し、カテゴリ別に支出を視覚化し、個人の予算を把握するための、クリーンなモバイルファーストのインターフェースです。セルフホスティングにより、取引履歴は完全にプライベートに保たれ、第三者の財務アプリがあなたの支出データを閲覧することはありません。

早速申し込む
{name}の活用例

ezBookKeepingの主な機能

モバイルファーストPWA

アプリストアからダウンロードすることなく、ezBookKeepingをプログレッシブウェブアプリとしてどのスマートフォンにもインストールすれば、ネイティブアプリのように経費を記録できます。

「レシートOCRスキャン」

紙のレシートをスキャンして取引金額と販売元を自動的に抽出し、手動でのデータ入力を削減します。

「多通貨対応」

旅行や海外での支出に対応するため、自動為替レート換算機能により、複数の通貨での経費を管理できます。

チャート＆統計

組み込みのグラフと要約統計情報を使用して、カテゴリ、アカウント、期間別に支出傾向を視覚化できます。

「CSV ＆ Alipay インポート」

CSVファイルやAlipay、WeChat Payなどの主要な決済プラットフォームから取引履歴をインポートします。

HostingerでezBookKeepingを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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世界に向けて発信する

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

Actual Budget

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エンベロープ方式の予算管理に対応したプライバシー重視の家計簿アプリ

デプロイ
Akaunting

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Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Bigcapital

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インテリジェントなレポート機能と多通貨対応のセルフホスト型財務会計プラットフォーム

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