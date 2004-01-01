ezBookKeepingの1クリックインストール
軽量なセルフホスト型の個人財務トラッカーで、モバイルファーストUI、チャート、レシートスキャン機能を備えています。
ezBookKeeping向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ezBookKeepingの活用例
ezBookKeepingは、高速で摩擦のない日々の支出追跡のために設計された、軽量なオープンソースの個人財務アプリケーションです。SQLiteストレージを備えた単一のコンテナとして構築されており、データベースサーバーを必要とせず、Raspberry Piから小規模なVPSまで、最小限のハードウェアで快適に動作します。
より重い複式簿記ツールとは異なり、ezBookKeepingは、ほとんどの個人が実際に必要としているものに焦点を当てています。それは、取引を迅速に記録し、カテゴリ別に支出を視覚化し、個人の予算を把握するための、クリーンなモバイルファーストのインターフェースです。セルフホスティングにより、取引履歴は完全にプライベートに保たれ、第三者の財務アプリがあなたの支出データを閲覧することはありません。
ezBookKeepingの主な機能
モバイルファーストPWA
アプリストアからダウンロードすることなく、ezBookKeepingをプログレッシブウェブアプリとしてどのスマートフォンにもインストールすれば、ネイティブアプリのように経費を記録できます。
「レシートOCRスキャン」
紙のレシートをスキャンして取引金額と販売元を自動的に抽出し、手動でのデータ入力を削減します。
「多通貨対応」
旅行や海外での支出に対応するため、自動為替レート換算機能により、複数の通貨での経費を管理できます。
チャート＆統計
組み込みのグラフと要約統計情報を使用して、カテゴリ、アカウント、期間別に支出傾向を視覚化できます。
「CSV ＆ Alipay インポート」
CSVファイルやAlipay、WeChat Payなどの主要な決済プラットフォームから取引履歴をインポートします。
HostingerでezBookKeepingを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。