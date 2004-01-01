1クリックインストールでRanetoをデプロイ。
Node.js向けのMarkdownベースのナレッジベースWikiは、ファイルベースのコンテンツであり、クリーンなブラウザリーダーとエディターを搭載しています。
Raneto向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Ranetoの活用例
Ranetoは、Node.js上に構築された軽量なオープンソースの知識ベースです。Markdownファイルのフォルダをクリーンで検索可能なドキュメントサイトに変えます。管理するデータベースはありません。コンテンツは、あなたが管理するディレクトリ内のプレーンな
.mdファイルとして存在するため、バージョン管理、バックアップ、お気に入りのエディターでの作成が簡単になります。付属のウェブエディターは、非技術系ユーザー向けにブラウザ内での編集を処理し、開発者は好みのMarkdownツールで直接作成し、gitに履歴を管理させることができます。
VPSでRanetoをセルフホストすることで、完全に所有するプライベートな知識ベースが得られます。ベンダーロックインがなく、シートごとの料金もかからず、コンテンツは独自のデータベースではなくポータブルなファイルとして存在します。
Ranetoの主な機能
ファイルベースのコンテンツ
記事はコンテンツディレクトリ内のプレーンなMarkdownファイルです。Gitでバージョン管理し、rsyncでバックアップし、お好みのツールで編集できます。
「ブラウザ内エディター」
組み込みエディターを使用すると、非技術者ユーザーはファイルシステムに触れたり、Gitを実行したりすることなく、ブラウザから直接ページを更新できます。
「全文検索」
すべてのページを対象とした高速なインメモリ検索により、読者はドキュメントサイトを離れることなく、コンテンツを即座に見つけることができます。
カテゴリ階層
フォルダ構造はナビゲーションツリーになり、フォルダごとのメタデータによるカスタムソート順で、IA（情報アーキテクチャ）がコンテンツを反映します。
「テーマ対応レイアウト」
ブランドに合わせてデフォルトテーマを交換または拡張できます。Ranetoのテーマは、シンプルなHTML、CSS、JSバンドルです。
HostingerでRanetoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。