Ranetoは、Node.js上に構築された軽量なオープンソースの知識ベースです。Markdownファイルのフォルダをクリーンで検索可能なドキュメントサイトに変えます。管理するデータベースはありません。コンテンツは、あなたが管理するディレクトリ内のプレーンな .md ファイルとして存在するため、バージョン管理、バックアップ、お気に入りのエディターでの作成が簡単になります。付属のウェブエディターは、非技術系ユーザー向けにブラウザ内での編集を処理し、開発者は好みのMarkdownツールで直接作成し、gitに履歴を管理させることができます。

VPSでRanetoをセルフホストすることで、完全に所有するプライベートな知識ベースが得られます。ベンダーロックインがなく、シートごとの料金もかからず、コンテンツは独自のデータベースではなくポータブルなファイルとして存在します。