FeedCraftのワンクリックインストールによるデプロイ
リーダーに届く前に、AIを活用してあらゆるフィードを翻訳、要約、フィルタリング、クリーニングするセルフホスト型RSSミドルウェアです。
FeedCraft向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
FeedCraftの活用例
FeedCraftは、あらゆるソースフィードと読者の間に位置し、「Crafts」と呼ばれる設定可能な処理ステップを通じて各記事を変換するオープンソースのRSSミドルウェアです。切り詰められたフィードから記事の全文を抽出したり、OpenAI互換のLLMを通じて見出しや本文を翻訳したり、AIによる要約や導入文を生成したり、自然言語ルールでプロモーション投稿をフィルタリングしたり、HTMLページ、JSON API、または検索結果をまったく新しいRSSフィードに変換することさえ可能です。
独自のVPSでFeedCraftをセルフホストすることで、すべての記事とLLMプロンプトを自身が管理するインフラストラクチャ上に保持し、共有パブリックインスタンスを悩ませるレート制限やダウンタイムを排除し、予算と対応言語に最適なプロバイダー（OpenAI、Gemini、ローカルのOllamaモデル、または任意のOpenAI互換エンドポイント）にAI処理を向けることができます。
FeedCraftの主な機能
AIによる翻訳と要約
記事のタイトルと本文を任意のターゲット言語に翻訳し、Craftごとのカスタムプロンプトを使用してOpenAI互換のLLMを介してAIが生成した要約を付加します。
「全文抽出」
短縮されたRSSの抜粋を、JavaScriptを介してテキストをハイドレートするサイト向けの、ブラウザでレンダリングされるフルテキストプラスモードを含んだ完全な記事コンテンツに置き換えます。
HTML/JSON/検索からRSS
組み込みのビジュアルジェネレーターは、任意のウェブページ、JSON APIレスポンス（curl-importを使用）、および検索エンジンの結果を安定したRSSフィードに変換します。
携帯モードとドックモード
ワンショット処理のために任意のフィードURLをプレフィックスとして追加するか、または、読者が購読する永続的な変換済みフィードURLを固定するために、管理UIで名前付き「レシピ」を定義します。
AtomCraftとFlowCraft
アトミック操作（プロキシ、制限、翻訳、要約、整形、広告記事の無視）を、各ソースフィードに合わせて調整された再利用可能なパイプラインに構成します。
読者非依存ミドルウェア
FreshRSS、Inoreader、NetNewsWire、Miniflux、または標準RSSに対応したあらゆるリーダーと連携して動作し、プラグインやアカウント連携は不要です。
HostingerでFeedCraftを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。