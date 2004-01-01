FeedCraftは、あらゆるソースフィードと読者の間に位置し、「Crafts」と呼ばれる設定可能な処理ステップを通じて各記事を変換するオープンソースのRSSミドルウェアです。切り詰められたフィードから記事の全文を抽出したり、OpenAI互換のLLMを通じて見出しや本文を翻訳したり、AIによる要約や導入文を生成したり、自然言語ルールでプロモーション投稿をフィルタリングしたり、HTMLページ、JSON API、または検索結果をまったく新しいRSSフィードに変換することさえ可能です。

独自のVPSでFeedCraftをセルフホストすることで、すべての記事とLLMプロンプトを自身が管理するインフラストラクチャ上に保持し、共有パブリックインスタンスを悩ませるレート制限やダウンタイムを排除し、予算と対応言語に最適なプロバイダー（OpenAI、Gemini、ローカルのOllamaモデル、または任意のOpenAI互換エンドポイント）にAI処理を向けることができます。