MeshCentralのワンクリックインストール。
デスクトップ、サーバー、IoTデバイス向けの、ローカルネットワークまたはインターネット経由のセルフホスト型リモート監視および管理プラットフォームです。
MeshCentral向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
MeshCentralの活用例
MeshCentralは、単一のWebコンソールからWindows、macOS、Linux、FreeBSDマシン全体のリモートデスクトップを操作し、シェルを実行し、ファイルを転送し、デバイスのテレメトリーを検査できる、完全なオープンソースのリモート監視および管理プラットフォームです。軽量エージェントは各管理デバイス上で動作し、MeshCentralサーバーにアウトバウンド接続するため、VPNトンネルなしでファイアウォールやNATを介してそれらにアクセスできます。
VPSでMeshCentralをセルフホストすることで、シートごとの料金、帯域幅の制限、リモートセッションへの第三者アクセスなしで、プライベートなTeamViewerまたはAnyDeskの代替品が得られます。このプラットフォームはTactical RMMの基盤技術であり、ITショップ、MSP、ホームラボによって、少数の個人デバイスから数千の顧客エンドポイントまで、あらゆるものを管理するために導入されています。
MeshCentralの主な機能
リモートデスクトップとシェル
高速なウェブベースのリモートデスクトップ、シェル、ファイル転送インターフェースを通じて、Windows、macOS、Linux、FreeBSDマシンを制御できます。クライアントのインストールは不要です。
軽量エージェント
小さなネイティブエージェントが各デバイスからアウトバウンド接続するため、MeshCentralはVPNトンネルや管理対象ホスト上の開かれたインバウンドポートなしで、ファイアウォールとNATを介して機能します。
デバイスグループとポリシー
大規模なフリートを管理しやすく保つため、エンドポイントをロールベースのアクセス許可、スケジュールされたタスク、および一括操作を備えたメッシュグループに編成します。
二段階認証
組み込みのTOTP、WebAuthn、およびメール2FAにより、公開インターネットにさらされても管理コンソールを安全に保ちます。
セッション記録と監査
リモートデスクトップセッションのオプション記録と詳細な監査ログにより、すべての管理者が行ったすべてのアクションを確認できます。
RESTおよびWebSocket API
包括的なAPIにより、デバイス管理をスクリプト化したり、チケットツールと統合したり、カスタムRMMの基盤としてMeshCentral上に構築したりできます。
HostingerでMeshCentralを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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