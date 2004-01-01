MeshCentralは、単一のWebコンソールからWindows、macOS、Linux、FreeBSDマシン全体のリモートデスクトップを操作し、シェルを実行し、ファイルを転送し、デバイスのテレメトリーを検査できる、完全なオープンソースのリモート監視および管理プラットフォームです。軽量エージェントは各管理デバイス上で動作し、MeshCentralサーバーにアウトバウンド接続するため、VPNトンネルなしでファイアウォールやNATを介してそれらにアクセスできます。

VPSでMeshCentralをセルフホストすることで、シートごとの料金、帯域幅の制限、リモートセッションへの第三者アクセスなしで、プライベートなTeamViewerまたはAnyDeskの代替品が得られます。このプラットフォームはTactical RMMの基盤技術であり、ITショップ、MSP、ホームラボによって、少数の個人デバイスから数千の顧客エンドポイントまで、あらゆるものを管理するために導入されています。