Restreamerのワンクリックインストール
あらゆるソースからビデオを取り込み、YouTube、Twitch、およびカスタムRTMPエンドポイントに同時にプッシュするオープンソースのライブストリーミングサーバーです。
Restreamer向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Restreamerの活用例
Restreamerは、datarheiによって開発されたオープンソースのライブストリーミングサーバーで、アクセスしやすいウェブインターフェースを通じてエンタープライズグレードのストリーミング機能を提供します。ウェブカメラ、IPカメラ、ライブフィードから動画を取り込み、RTMP、HLS、SRT、WebRTCプロトコル間で変換し、単一のソースからYouTube、Twitch、Facebook Live、または任意のカスタムRTMP宛先など、複数のプラットフォームに同時に配信します。
Restreamerをセルフホストすることで、商用マルチストリーミングサービスの月額料金が不要になり、動画フィードを完全にサードパーティプラットフォームから分離します。これは、社内トレーニング、プライベートイベント、リリース前発表などの機密性の高い配信にとって重要です。専用のVPS帯域幅は、共有ホスティング環境では保証できない安定したビットレートと一貫したストリーム品質を保証します。
Restreamerの主な機能
マルチプラットフォームストリーミング
複数のエンコーダーインスタンスを起動することなく、1つのビデオソースをYouTube、Twitch、Facebook Live、およびカスタムRTMPエンドポイントに同時に配信します。
「プロトコル変換」
RTMP、SRT、その他のインジェスト形式を受け入れ、HLS、WebRTC、またはRTMPを出力するため、あらゆる視聴デバイスやプラットフォームがストリームを受信できます。
自動再接続
手動での介入なしに、ネットワークの切断やソースの中断に対応し、一時的な障害が発生してもブロードキャストを継続させます。
Webベース管理
コマンドラインの知識や複雑なストリーミングソフトウェアのセットアップなしに、ブラウザインターフェースを通じて、ソース、宛先、エンコーディング設定を構成します。
「ストリーム録画」
追加サービスなしで、ライブブロードキャストを永続ストレージに直接アーカイブし、イベント後の再生、コンプライアンス保持、コンテンツの再利用に活用できます。
HostingerでRestreamerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。