Restreamerは、datarheiによって開発されたオープンソースのライブストリーミングサーバーで、アクセスしやすいウェブインターフェースを通じてエンタープライズグレードのストリーミング機能を提供します。ウェブカメラ、IPカメラ、ライブフィードから動画を取り込み、RTMP、HLS、SRT、WebRTCプロトコル間で変換し、単一のソースからYouTube、Twitch、Facebook Live、または任意のカスタムRTMP宛先など、複数のプラットフォームに同時に配信します。

Restreamerをセルフホストすることで、商用マルチストリーミングサービスの月額料金が不要になり、動画フィードを完全にサードパーティプラットフォームから分離します。これは、社内トレーニング、プライベートイベント、リリース前発表などの機密性の高い配信にとって重要です。専用のVPS帯域幅は、共有ホスティング環境では保証できない安定したビットレートと一貫したストリーム品質を保証します。