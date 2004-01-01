RStudio Serverは、Rプログラミング言語で最も広く使用されている開発環境であるRStudio IDEのウェブベース版です。これは完全にブラウザで動作し、データサイエンティスト、統計学者、研究者に、ローカルデスクトップで利用できるのと同じ機能豊富なR環境（スクリプトエディタ、コンソール、プロットビューア、パッケージマネージャー、環境インスペクター）を、各ユーザーのマシンにRまたはRStudioをインストールすることなく提供します。

VPSでRStudio Serverをセルフホストすると、チームに専用のCPUとメモリに支えられた永続的なR環境が提供されます。分析、パッケージのインストール、および大規模なデータセットはサーバー上に保持され、ローカルマシンのリソースを消費することなく、あらゆるデバイスから計算集約型のRワークロードを実行することが実用的になります。