RStudio Serverの1クリックインストール
ローカルインストール不要で、統計計算、データ分析、および可視化を行うためのブラウザベースのR IDEです。
RStudio Server向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
RStudio Serverの活用例
RStudio Serverは、Rプログラミング言語で最も広く使用されている開発環境であるRStudio IDEのウェブベース版です。これは完全にブラウザで動作し、データサイエンティスト、統計学者、研究者に、ローカルデスクトップで利用できるのと同じ機能豊富なR環境（スクリプトエディタ、コンソール、プロットビューア、パッケージマネージャー、環境インスペクター）を、各ユーザーのマシンにRまたはRStudioをインストールすることなく提供します。
VPSでRStudio Serverをセルフホストすると、チームに専用のCPUとメモリに支えられた永続的なR環境が提供されます。分析、パッケージのインストール、および大規模なデータセットはサーバー上に保持され、ローカルマシンのリソースを消費することなく、あらゆるデバイスから計算集約型のRワークロードを実行することが実用的になります。
RStudio Serverの主な機能
ブラウザでのフルR IDE
「スクリプトエディター、コンソール、環境ブラウザー、プロットビューアー」といったRStudioの完全なインターフェースは、ローカルにRをインストールすることなく、ブラウザー上で動作します。
R Markdown ノートブック
コード、出力、散文を組み合わせたR Markdownドキュメントを、ワンクリックで再現可能なHTML、PDF、またはWordレポートとして作成およびレンダリングします。
Shinyアプリ開発
対話型Shinyウェブアプリケーションを、エディターから直接構築およびプレビューし、ライブプレビューペインで迅速な反復を可能にします。
パッケージ管理
CRAN、Bioconductor、GitHubのRパッケージを、自動依存関係解決機能付きでIDEから直接インストールおよび管理できます。
組み込みGitの統合
IDEを離れることなく、GitおよびSVNの組み込みサポートにより、スクリプト、分析、プロジェクトをバージョン管理できます。
HostingerでRStudio Serverを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。