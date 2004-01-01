DumbDropのワンクリックデプロイ
データベースもアカウントも不要で、手間いらずのシンプルなドラッグ＆ドロップファイルアップローダーは、ファイルを直接フォルダーにアップロードします。
DumbDrop向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
DumbDropの活用例
DumbDropは、DumbWare.ioが提供する意図的に最小限のファイルアップロードアプリケーションで、サーバーとのファイル共有にアカウントシステム、オブジェクトストレージ、またはクラウドサブスクリプションを必要としないという考えに基づいて構築されています。インターフェースは単一のドロップゾーンです。ファイルをドラッグすると、完全に制御できる設定済みのアップロードディレクトリ内のディスクに保存されます。
DumbDropは、その小さな表面積にもかかわらず、オプションのPIN保護、ディレクトリアップロードサポート、設定可能なサイズ制限、ファイル拡張子フィルタリング、Apprise通知などの実用的な追加機能を備えています。VPSでのセルフホスティングは、アップロードされたファイルをプライベートに保ち、サードパーティサービスからのギガバイトあたりの転送手数料を排除し、シェルやSFTPアクセスを持たない共同作業者にとって信頼できる引き渡しポイントを提供します。
DumbDropの主な機能
ドラッグ＆ドロップアップロード
1つのファイル、複数のファイル、またはフォルダー全体をページにドロップすると、元のディレクトリ構造がディスク上に保持されます。
データベース不要
アップロードされたファイルはマウントされたディレクトリに直接書き込まれるため、バックアップは単なるフォルダのコピーであり、移行するものはありません。
「任意PIN保護」
完全な認証システムを構築することなく、共有サーバーでのアップロードを制限するために、4～10桁のPINを設定します。
Apprise 通知
新しいファイルが到着するたびに、Appriseがサポートする任意のチャネルを通じて通知を受け取れます。ファイル名、サイズ、ストレージ使用量には、カスタマイズ可能なテンプレートを利用できます。
ファイル一覧とクリーンアップ
SSHアクセスなしでウェブインターフェースから直接、アップロードされたファイルをダウンロードまたは削除できるように、オプションのファイルブラウザを有効にします。
拡張子とサイズ制限
許可されるファイルの種類を制限し、アップロードサイズに上限を設けることで、ドロップゾーンを意図したとおりに使用できるようにします。
HostingerでDumbDropを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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