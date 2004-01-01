DumbDropが最大70％オフ

DumbDropのワンクリックデプロイ

データベースもアカウントも不要で、手間いらずのシンプルなドラッグ＆ドロップファイルアップローダーは、ファイルを直接フォルダーにアップロードします。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
DumbDropのワンクリックデプロイ

DumbDrop向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

DumbDropの活用例

DumbDropは、DumbWare.ioが提供する意図的に最小限のファイルアップロードアプリケーションで、サーバーとのファイル共有にアカウントシステム、オブジェクトストレージ、またはクラウドサブスクリプションを必要としないという考えに基づいて構築されています。インターフェースは単一のドロップゾーンです。ファイルをドラッグすると、完全に制御できる設定済みのアップロードディレクトリ内のディスクに保存されます。

DumbDropは、その小さな表面積にもかかわらず、オプションのPIN保護、ディレクトリアップロードサポート、設定可能なサイズ制限、ファイル拡張子フィルタリング、Apprise通知などの実用的な追加機能を備えています。VPSでのセルフホスティングは、アップロードされたファイルをプライベートに保ち、サードパーティサービスからのギガバイトあたりの転送手数料を排除し、シェルやSFTPアクセスを持たない共同作業者にとって信頼できる引き渡しポイントを提供します。

早速申し込む
{name}の活用例

DumbDropの主な機能

ドラッグ＆ドロップアップロード

1つのファイル、複数のファイル、またはフォルダー全体をページにドロップすると、元のディレクトリ構造がディスク上に保持されます。

データベース不要

アップロードされたファイルはマウントされたディレクトリに直接書き込まれるため、バックアップは単なるフォルダのコピーであり、移行するものはありません。

「任意PIN保護」

完全な認証システムを構築することなく、共有サーバーでのアップロードを制限するために、4～10桁のPINを設定します。

Apprise 通知

新しいファイルが到着するたびに、Appriseがサポートする任意のチャネルを通じて通知を受け取れます。ファイル名、サイズ、ストレージ使用量には、カスタマイズ可能なテンプレートを利用できます。

ファイル一覧とクリーンアップ

SSHアクセスなしでウェブインターフェースから直接、アップロードされたファイルをダウンロードまたは削除できるように、オプションのファイルブラウザを有効にします。

拡張子とサイズ制限

許可されるファイルの種類を制限し、アップロードサイズに上限を設けることで、ドロップゾーンを意図したとおりに使用できるようにします。

HostingerでDumbDropを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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AList

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30以上のストレージバックエンドに対応したセルフホスト型ファイルリストとWebDAVサーバー

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AnonUpload

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データベース不要の安全な匿名ファイル共有アプリ

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ArchiveBox

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Webページや各種メディアを保存するためのセルフホスト型インターネットアーカイブソリューション

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