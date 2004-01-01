DumbDropは、DumbWare.ioが提供する意図的に最小限のファイルアップロードアプリケーションで、サーバーとのファイル共有にアカウントシステム、オブジェクトストレージ、またはクラウドサブスクリプションを必要としないという考えに基づいて構築されています。インターフェースは単一のドロップゾーンです。ファイルをドラッグすると、完全に制御できる設定済みのアップロードディレクトリ内のディスクに保存されます。

DumbDropは、その小さな表面積にもかかわらず、オプションのPIN保護、ディレクトリアップロードサポート、設定可能なサイズ制限、ファイル拡張子フィルタリング、Apprise通知などの実用的な追加機能を備えています。VPSでのセルフホスティングは、アップロードされたファイルをプライベートに保ち、サードパーティサービスからのギガバイトあたりの転送手数料を排除し、シェルやSFTPアクセスを持たない共同作業者にとって信頼できる引き渡しポイントを提供します。