Indicoは、Web発祥の地であるCERNで開発された、機能豊富なイベント管理プラットフォームです。小規模なセミナーから数千人規模の国際的な科学会議まで、あらゆるイベントを調整するために作られました。抄録提出と査読、複数トラックの議題、論文集、部屋の予約、登録、支払い、バッジ印刷を単一の統合システムで処理します。

VPSでIndicoをセルフホストすることで、機密性の高い参加者データ、抄録、学術提出物を管理下のインフラストラクチャに保持し、大規模な会議におけるイベントごとのSaaS料金を回避し、テーマ、プラグイン、認証を機関の要件に合わせてカスタマイズできます。