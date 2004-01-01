Indicoを1クリックインストールでデプロイ
CERNで開発された、学術・科学コミュニティ向けのオープンソース会議・イベント管理システム。
Indico向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Indicoの主な機能
会議管理
学術イベント向けに構築された、構造化されたタイムテーブル、セッションチェア、講演者管理機能を備えた、数日間にわたる複数のトラックを持つカンファレンスを計画できます。
概要と査読
抄録を収集し、査読者を割り当て、盲検または二重盲検の査読ワークフローを実行し、サードパーティツールなしで議事録を公開します。
「部屋予約」
カレンダー表示、定期的な予約、承認ワークフローを活用し、組織全体の共有会議室を管理します。
登録と支払い
チケット販売や宿泊施設向けに、割引コード、定員制限、決済連携機能を備えたカスタム登録フォームを構築できます。
「プラグイン」と「SSO」
IndicoをZoom、OAuth、SAML、LDAP、Shibbolethなどのプラグインで拡張し、既存の機関向けIDプロバイダーと統合します。
CERN級の規模
CERNの全イベントカレンダーを運用するために構築されたIndicoは、単一のセミナーから数千人規模の会議まで対応可能です。
HostingerでIndicoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。