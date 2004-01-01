ワンクリックインストールでのbewCloudデプロイ
個人ファイルの同期、CalDAV、CardDAVをサポートする軽量なセルフホスト型クラウドストレージプラットフォームです。
bewCloud向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
bewCloudの活用例
bewCloudは、TypeScriptとDenoで構築された軽量なオープンソースのクラウドストレージプラットフォームです。個人のファイルストレージとデバイス間での同期を提供し、カレンダーと連絡先のためのCalDAVおよびCardDAV互換性を内蔵しています。これらすべてを独自のインフラストラクチャで実行できます。
より重いクラウドスイートとは異なり、bewCloudは意図的に最小限に抑えられています。デプロイが迅速で、メンテナンスが容易であり、ファイルアクセスと個人データ同期という主要なユースケースに焦点を当てています。セルフホスティングにより、ファイル、カレンダー、連絡先はプライベートに保たれ、完全に管理下に置かれます。第三者によるサブスクリプション料金やストレージ制限もありません。
bewCloudの主な機能
「個人ファイルストレージ」
サードパーティのクラウドプロバイダーに依存することなく、クリーンなウェブインターフェースを通じて、どのデバイスからでもファイルを保存し、アクセスできます。
CalDAV/CardDAV 同期
カレンダーと連絡先を、iOS、Android、デスクトップアプリを含む任意のCalDAVまたはCardDAVクライアントと同期します。
「ユーザー管理」
組み込みの管理者コントロールにより、アカウントを管理し、サインアップポリシーを設定し、インスタンスにアクセスできるユーザーを制御できます。
多要素認証
パスワードに加え、TOTP、パスキー、またはメールベースの2FAを使用してアカウントを保護し、セキュリティをさらに強化します。
SSO 統合
オプションのOIDCサポートにより、既存のIDプロバイダーに接続し、インフラストラクチャ全体でシングルサインオンを実現できます。
HostingerでbewCloudを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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