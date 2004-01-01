bewCloudは、TypeScriptとDenoで構築された軽量なオープンソースのクラウドストレージプラットフォームです。個人のファイルストレージとデバイス間での同期を提供し、カレンダーと連絡先のためのCalDAVおよびCardDAV互換性を内蔵しています。これらすべてを独自のインフラストラクチャで実行できます。

より重いクラウドスイートとは異なり、bewCloudは意図的に最小限に抑えられています。デプロイが迅速で、メンテナンスが容易であり、ファイルアクセスと個人データ同期という主要なユースケースに焦点を当てています。セルフホスティングにより、ファイル、カレンダー、連絡先はプライベートに保たれ、完全に管理下に置かれます。第三者によるサブスクリプション料金やストレージ制限もありません。