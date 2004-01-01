ShipShipShipは、製品チームが更新情報を共有し、コミュニティからのフィードバックを1か所で収集するのに役立つ、オープンソースの変更履歴およびロードマップアプリケーションです。SvelteKitとGoで構築されており、洗練された公開変更履歴とカンバン形式の管理ボードを組み合わせています。このボードでは、すべてのリリース、修正、今後のアイデアが、獲得した投票やリアクションとともに表示されます。

VPSでShipShipShipをセルフホストすることで、サブスクライバーリスト、SMTP認証情報、フィードバックデータを自分で管理できます。また、ホスト型代替サービスのシートごとの料金が不要になり、製品に合ったインストール可能なテーマを通じて、公開ページをブランド化できます。