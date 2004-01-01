ShipShipShipの1クリックインストールによるデプロイ
コミュニティ投票、絵文字リアクション、ニュースレター自動化機能を備えた、軽量なセルフホスト型変更履歴・ロードマッププラットフォーム。
ShipShipShip向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ShipShipShipの活用例
ShipShipShipは、製品チームが更新情報を共有し、コミュニティからのフィードバックを1か所で収集するのに役立つ、オープンソースの変更履歴およびロードマップアプリケーションです。SvelteKitとGoで構築されており、洗練された公開変更履歴とカンバン形式の管理ボードを組み合わせています。このボードでは、すべてのリリース、修正、今後のアイデアが、獲得した投票やリアクションとともに表示されます。
VPSでShipShipShipをセルフホストすることで、サブスクライバーリスト、SMTP認証情報、フィードバックデータを自分で管理できます。また、ホスト型代替サービスのシートごとの料金が不要になり、製品に合ったインストール可能なテーマを通じて、公開ページをブランド化できます。
ShipShipShipの主な機能
「コミュニティ投票」
訪問者は提案された機能に投票するため、チームは内部の推測ではなく、実際の需要に基づいてロードマップの優先順位を付けることができます。
「絵文字リアクション」
8種類のリアクションタイプにより、読者は各エントリーにリアクションでき、サインアップフローを強制することなく手軽なシグナルを提供します。
カンバンロードマップ
カスタマイズ可能なステータスを持つドラッグ＆ドロップボードにより、提案中、進行中、出荷済みのすべての項目がチーム全体に可視化されます。
ニュースレター自動化
SMTPを利用したニュースレターは、エントリのステータスが変更されると自動的に配信されるため、購読者は手動で送信することなくリリースについて知ることができます。
インストール可能なテーマ
マニフェスト駆動型テーマシステムは、管理パネルを公開変更履歴から分離するため、製品のブランド設定に完全に合わせることができます。
レストフルAPI
イベント、リアクション、投票、ニュースレター購読者向けの完全なREST APIにより、CI/CDやマーケティングツールとの連携が容易になります。
HostingerでShipShipShipを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。