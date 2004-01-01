SeaweedFSは、24,000以上のGitHubスターを獲得したオープンソースの分散ファイルシステムであり、多数のファイルを効率的に保存および取得するために最適化されています。S3互換のAPIを内蔵しており、セルフホスト環境におけるAmazon S3のドロップイン代替として機能します。S3用に構築されたあらゆるツールやSDKは、コード変更なしでSeaweedFSと連携します。

VPSでオブジェクトストレージをセルフホストすることで、クラウドプロバイダーの1リクエストあたりおよび1GBあたりのコストを排除し、データを完全に管理下に置くことができます。SeaweedFSは、ユーザーがアップロードした小さな画像から、大容量の動画ファイルやバックアップアーカイブまで、あらゆるものを処理し、データ保護のためにレプリケーションとイレイジャーコーディングが利用可能です。