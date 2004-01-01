SeaweedFSのワンクリックインストール
S3 API互換性を備えた高性能分散ファイルシステムは、数十億ものファイルを大規模に保存および提供します。
SeaweedFS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
SeaweedFSの活用例
SeaweedFSは、24,000以上のGitHubスターを獲得したオープンソースの分散ファイルシステムであり、多数のファイルを効率的に保存および取得するために最適化されています。S3互換のAPIを内蔵しており、セルフホスト環境におけるAmazon S3のドロップイン代替として機能します。S3用に構築されたあらゆるツールやSDKは、コード変更なしでSeaweedFSと連携します。
VPSでオブジェクトストレージをセルフホストすることで、クラウドプロバイダーの1リクエストあたりおよび1GBあたりのコストを排除し、データを完全に管理下に置くことができます。SeaweedFSは、ユーザーがアップロードした小さな画像から、大容量の動画ファイルやバックアップアーカイブまで、あらゆるものを処理し、データ保護のためにレプリケーションとイレイジャーコーディングが利用可能です。
SeaweedFSの主な機能
S3 API 互換性
Amazon S3用に構築されたあらゆるアプリケーションやツールは、変更なしでSeaweedFSに接続し、既存のワークフローとの即時統合を可能にします。
効率的な小ファイル処理
最適化されたストレージエンジンは、数十億の小さなファイルを効率的に処理します。これは、従来のファイルシステムや汎用ストレージバックエンドが一般的に抱える弱点です。
データレプリケーション
ボリュームサーバー全体での自動レプリケーションにより冗長性が提供されるため、個々のストレージノードが故障した場合でもデータは利用可能な状態を維持します。
イレージャーコーディング
完全なレプリケーションと比較して、ウォームストレージ層とコールドストレージ層のデータ整合性を維持しながら、ストレージのオーバーヘッドを削減します。
FUSEマウントサポート
SeaweedFSをLinuxホストにネイティブファイルシステムとしてマウントすることで、標準的なPOSIXファイルアクセスを想定しているアプリケーションが直接読み書きできるようになります。
HostingerでSeaweedFSを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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