Kafbat Kafka UIは、Apache Kafkaクラスターを操作するための無料のオープンソースWebダッシュボードです。Provectus kafka-uiのコミュニティ主導の後継として、ブローカーの検査、トピックの管理、メッセージの閲覧、コンシューマーグループのラグの追跡のための洗練されたインターフェースを提供します。これらすべてをコマンドラインツールなしで行えます。マルチクラスターサポートにより、すべてのKafka環境を単一の画面から管理できます。

独自のVPSでKafbat Kafka UIをセルフホストすることで、メッセージデータとクラスターの認証情報をインフラストラクチャ内に完全に保持できます。このテンプレートには、KRaftモードで動作するシングルノードKafkaブローカー（ZooKeeper不要）がバンドルされており、ワンクリックで本番環境対応のKafkaスタックを利用できます。