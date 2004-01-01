Kafbat Kafka UIのワンクリックインストール
人気のProvectus kafka-uiプロジェクトの後継となる、Apache Kafkaクラスターの管理および監視のためのオープンソースWeb UI。
Kafbat Kafka UI向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Kafbat Kafka UIの活用例
Kafbat Kafka UIは、Apache Kafkaクラスターを操作するための無料のオープンソースWebダッシュボードです。Provectus kafka-uiのコミュニティ主導の後継として、ブローカーの検査、トピックの管理、メッセージの閲覧、コンシューマーグループのラグの追跡のための洗練されたインターフェースを提供します。これらすべてをコマンドラインツールなしで行えます。マルチクラスターサポートにより、すべてのKafka環境を単一の画面から管理できます。
独自のVPSでKafbat Kafka UIをセルフホストすることで、メッセージデータとクラスターの認証情報をインフラストラクチャ内に完全に保持できます。このテンプレートには、KRaftモードで動作するシングルノードKafkaブローカー（ZooKeeper不要）がバンドルされており、ワンクリックで本番環境対応のKafkaスタックを利用できます。
Kafbat Kafka UIの主な機能
トピック管理
Kafka CLIを操作することなく、リアルタイムのパーティションおよびレプリケーション設定でトピックを作成、設定、削除できます。
「メッセージブラウザ」
CELベースのフィルタリングにより、JSON、プレーンテキスト、またはAvro形式のKafkaメッセージを探索し、必要な正確なレコードを特定できます。
消費者グループ モニタリング
ダウンストリームシステムに影響が及ぶ前に処理のボトルネックを特定できるよう、コンシューマーグループのオフセット、パーティションの割り当て、およびラグメトリクスを監視します。
複数クラスターのサポート
複数のKafkaクラスターを単一のダッシュボードに接続し、それらを瞬時に切り替えることで、環境全体で一元的な可視性を実現します。
「KRaftモード ブローカー」
バンドルされたKafkaブローカーはKRaftモードで動作し、ZooKeeperへの依存がないため、デプロイメントを簡素化し、運用フットプリントを削減します。
HostingerでKafbat Kafka UIを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
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