Shopwareは、PHPとSymfonyをベースに構築されたオープンソースのeコマースプラットフォームで、柔軟性、パフォーマンス、そしてストアフロントの完全な所有権を求めるマーチャント向けに設計されています。APIファーストのアーキテクチャ、ヘッドレス機能、ルールビルダーにより、迅速なD2Cブランドから、カスタム価格設定、セグメンテーション、ワークフローを備えた複雑なB2Bカタログまで、あらゆるビジネスに適しています。

Shopwareを独自のVPSでセルフホストすることで、顧客データ、注文、決済連携を管理下に置き、注文ごとの手数料やプラットフォームへのロックインなしで運用できます。このテンプレートには、Shopware本体に加えて、MariaDB、キャッシュとセッション用のRedis、高速な商品検索のためのOpenSearchがバンドルされており、実際のトラフィックに対応できる本番環境レベルのスタックを提供します。