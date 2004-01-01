最新かつスケーラブルなB2CおよびB2Bオンラインストア構築向けのeコマースプラットフォーム（オープンソース）。
Shopware向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Shopwareの活用例
Shopwareは、PHPとSymfonyをベースに構築されたオープンソースのeコマースプラットフォームで、柔軟性、パフォーマンス、そしてストアフロントの完全な所有権を求めるマーチャント向けに設計されています。APIファーストのアーキテクチャ、ヘッドレス機能、ルールビルダーにより、迅速なD2Cブランドから、カスタム価格設定、セグメンテーション、ワークフローを備えた複雑なB2Bカタログまで、あらゆるビジネスに適しています。
Shopwareを独自のVPSでセルフホストすることで、顧客データ、注文、決済連携を管理下に置き、注文ごとの手数料やプラットフォームへのロックインなしで運用できます。このテンプレートには、Shopware本体に加えて、MariaDB、キャッシュとセッション用のRedis、高速な商品検索のためのOpenSearchがバンドルされており、実際のトラフィックに対応できる本番環境レベルのスタックを提供します。
Shopwareの主な機能
ヘッドレスとAPIファースト
ストアAPIと管理APIを使用することで、Shopwareをコマースエンジンとして維持しつつ、あらゆるフレームワークでカスタムストアフロントや連携機能を構築できます。
「ルールビルダー」
カート、顧客、またはコンテキストに基づいて、動的な価格、プロモーション、配送方法、支払いオプションを設定できます — コードを記述することなく。
視覚的ショッピング体験
ドラッグ＆ドロップレイアウトとCMSブロックにより、マーチャンダイザーはキャンペーンや顧客セグメントに合わせて調整されたカテゴリページやランディングページを作成できます。
組み込みB2B機能
顧客固有の価格設定、見積もりワークフロー、従業員管理、および一括注文は、複雑なB2B販売を標準機能でサポートします。
OpenSearch商品検索
OpenSearchは、関連性チューニングと、MySQL検索の範囲を超えてスケーリングするフィルターにより、大規模なカタログ全体で高速かつ多面的な製品検索を実現します。
拡張機能＆アプリ
ショップウェアストアは、成長に合わせてプラットフォームを拡張するために、決済、マーケティング、ERP、分析向けの数千ものプラグインやアプリを提供しています。
HostingerでShopwareを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。