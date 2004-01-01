Super Productivity は、タスク管理、時間追跡、開発者ツールとの連携を単一のアプリケーションに統合します。構造化されたToDoリストとポモドーロベースのタイムボクシング、自動タイムシート生成、そしてJira、GitHub、GitLab、Trelloとの直接連携を組み合わせることで、割り当てられた課題は手動入力なしでタスクリストに流れ込み、作業ログは自動的に同期されます。

VPSでのセルフホスティングにより、Super Productivityはデスクトップアプリをインストールすることなく、どのブラウザからでもアクセス可能になります。同時に、タスクデータ、クライアントの詳細、作業パターンは、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持されます。分析機能、テレメトリー、ユーザーごとの料金は一切ありません。