1クリックインストールによる超生産性の導入
ToDoリスト、時間追跡、ポモドーロタイマー、Jira、GitHub、GitLabとの連携を1つのツールに組み合わせた、高度なタスクマネージャーです。
Super Productivity向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Super Productivityの活用例
Super Productivity は、タスク管理、時間追跡、開発者ツールとの連携を単一のアプリケーションに統合します。構造化されたToDoリストとポモドーロベースのタイムボクシング、自動タイムシート生成、そしてJira、GitHub、GitLab、Trelloとの直接連携を組み合わせることで、割り当てられた課題は手動入力なしでタスクリストに流れ込み、作業ログは自動的に同期されます。
VPSでのセルフホスティングにより、Super Productivityはデスクトップアプリをインストールすることなく、どのブラウザからでもアクセス可能になります。同時に、タスクデータ、クライアントの詳細、作業パターンは、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持されます。分析機能、テレメトリー、ユーザーごとの料金は一切ありません。
Super Productivityの主な機能
統合タイムトラッキング
タスクごとの時間追跡とタイムシートの自動生成により、クライアントへの請求、スプリントレポート、時間の使途の把握に最適です。
「ポモドーロタイマー」
集中力を維持し、燃え尽き症候群を防ぐためのリマインダーに加え、設定可能な作業・休憩インターバルを備えた、内蔵のポモドーロテクニックサポート。
Jira と GitHub 同期
割り当てられた Jira チケットと GitHub の課題をタスクリストに自動インポートし、作業ログをプッシュバックすることで、プロジェクトツールを同期させます。
サブタスクとプロジェクト
階層的なサブタスク、プロジェクト、色分けされたタグを使用して作業を整理することで、複雑な取り組みを構造化され、管理しやすい状態に保ちます。
業務効率化指標
完了したタスク、集中時間、日々のパターンを時間の経過とともに追跡することで、ワークフローのボトルネックを特定し、習慣を改善できます。
HostingerでSuper Productivityを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。