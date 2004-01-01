Apache Hopが最大70％オフ

Apache Hopの1クリックインストール

どこでも実行可能なパイプラインとワークフローの設計に対応したビジュアルデータオーケストレーションプラットフォーム（オープンソース）

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019 /月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Apache Hopの1クリックインストール

Apache Hop向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069 /月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069 /月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
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ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Apache Hopの活用例

Apache Hop（Hop Orchestration Platform）は、Pentaho Data Integration（Kettle）の現代的な後継として、Apache Software Foundationでインキュベートされ、卒業したオープンソースのデータ統合およびオーケストレーションプロジェクトです。これにより、データエンジニアは、カスタムコードを記述することなく、ファイル、データベース、メッセージキュー、クラウドウェアハウス、SaaS API間でデータを移動および変換するパイプラインとワークフローを視覚的に設計できます。

このテンプレートは、Apache Tomcat上で動作するブラウザベースのHop GUIバージョンであるHop Webをデプロイします。独自のVPSでHopをセルフホストすると、すべての接続文字列、資格情報、および中間データセットを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。これにより、商用ETLプラットフォームに一般的な、ユーザーごと、パイプラインごと、または行ボリュームごとの料金は発生しません。

早速申し込む
{name}の活用例

Apache Hopの主な機能

ビジュアルパイプラインデザイナー

ファイル、データベース、API、メッセージキュー、データ品質チェックを網羅する200以上の変換とアクションを備えたドラッグ＆ドロップエディターで、本番パイプラインの構築にJavaやPythonは不要です。

ブラウザベースのGUI

デスクトップクライアントと同じHop GUIエクスペリエンスがTomcatを介して提供されるため、チームはローカルにJavaをインストールすることなく、どのブラウザからでもパイプラインを設計できます。

エンジン非依存の実行

一度設計すれば、ネイティブのHopエンジン、Apache Spark、Apache Flink、またはGoogle Cloud Dataflow上で、Apache Beamランナーの抽象化を通じてパイプラインを実行できます。

メタデータ駆動ワークフロー

接続、実行構成、パイプラインテンプレート、単体テストを、パイプライン定義とともにGitにチェックインされたファーストクラスのメタデータオブジェクトとして再利用します。

組み込みデータリネージ

各変換は、入力、出力、およびフィールドマッピングを記録します。これにより、アナリストは複雑な多段階ワークフロー全体で、列をそのソースファイルまたはテーブルまで遡って追跡できます。

HostingerでApache Hopを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

n8n

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視覚的なノードベースのインターフェースを備えたワークフロー自動化プラットフォーム

デプロイ
Postiz

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AIコンテンツ作成に対応したSNS投稿予約プラットフォーム（オープンソース）

デプロイ
Activepieces

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200以上のアプリ連携に対応したノーコードのワークフロー自動化ツール（オープンソース）

デプロイ
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