Apache Hopの1クリックインストール
どこでも実行可能なパイプラインとワークフローの設計に対応したビジュアルデータオーケストレーションプラットフォーム（オープンソース）
Apache Hop向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Apache Hopの活用例
Apache Hop（Hop Orchestration Platform）は、Pentaho Data Integration（Kettle）の現代的な後継として、Apache Software Foundationでインキュベートされ、卒業したオープンソースのデータ統合およびオーケストレーションプロジェクトです。これにより、データエンジニアは、カスタムコードを記述することなく、ファイル、データベース、メッセージキュー、クラウドウェアハウス、SaaS API間でデータを移動および変換するパイプラインとワークフローを視覚的に設計できます。
このテンプレートは、Apache Tomcat上で動作するブラウザベースのHop GUIバージョンであるHop Webをデプロイします。独自のVPSでHopをセルフホストすると、すべての接続文字列、資格情報、および中間データセットを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。これにより、商用ETLプラットフォームに一般的な、ユーザーごと、パイプラインごと、または行ボリュームごとの料金は発生しません。
Apache Hopの主な機能
ビジュアルパイプラインデザイナー
ファイル、データベース、API、メッセージキュー、データ品質チェックを網羅する200以上の変換とアクションを備えたドラッグ＆ドロップエディターで、本番パイプラインの構築にJavaやPythonは不要です。
ブラウザベースのGUI
デスクトップクライアントと同じHop GUIエクスペリエンスがTomcatを介して提供されるため、チームはローカルにJavaをインストールすることなく、どのブラウザからでもパイプラインを設計できます。
エンジン非依存の実行
一度設計すれば、ネイティブのHopエンジン、Apache Spark、Apache Flink、またはGoogle Cloud Dataflow上で、Apache Beamランナーの抽象化を通じてパイプラインを実行できます。
メタデータ駆動ワークフロー
接続、実行構成、パイプラインテンプレート、単体テストを、パイプライン定義とともにGitにチェックインされたファーストクラスのメタデータオブジェクトとして再利用します。
組み込みデータリネージ
各変換は、入力、出力、およびフィールドマッピングを記録します。これにより、アナリストは複雑な多段階ワークフロー全体で、列をそのソースファイルまたはテーブルまで遡って追跡できます。
HostingerでApache Hopを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。