Apache Hop（Hop Orchestration Platform）は、Pentaho Data Integration（Kettle）の現代的な後継として、Apache Software Foundationでインキュベートされ、卒業したオープンソースのデータ統合およびオーケストレーションプロジェクトです。これにより、データエンジニアは、カスタムコードを記述することなく、ファイル、データベース、メッセージキュー、クラウドウェアハウス、SaaS API間でデータを移動および変換するパイプラインとワークフローを視覚的に設計できます。

このテンプレートは、Apache Tomcat上で動作するブラウザベースのHop GUIバージョンであるHop Webをデプロイします。独自のVPSでHopをセルフホストすると、すべての接続文字列、資格情報、および中間データセットを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。これにより、商用ETLプラットフォームに一般的な、ユーザーごと、パイプラインごと、または行ボリュームごとの料金は発生しません。