Profilarrは、セルフホスト型のRadarrおよびSonarrインスタンスを、コミュニティが管理する品質プロファイルとカスタムフォーマットのデータベースに接続し、手動での入力が不要になり、テスト済みの設定を自動的に適用します。これにより、インスタンスごとの数時間にわたる調整作業が1回の同期操作に置き換えられ、スタック内のすべてのarrアプリが最新のコミュニティ標準に準拠した状態を維持します。

メディアスタックと並行してProfilarrをセルフホストすることで、プロファイルの更新はユーザーのスケジュールに合わせて行われ、何が、なぜ変更されたのかを完全に可視化できます。これにより、外部サービスに設定をローカルアプリにプッシュさせる必要がなくなります。