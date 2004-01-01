1クリックでのProfilarrデプロイ
コミュニティデータベースから品質プロファイルとカスタムフォーマットを、RadarrおよびSonarrインスタンスに同期させる自動化ツールです。
Profilarr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Profilarrの活用例
Profilarrは、セルフホスト型のRadarrおよびSonarrインスタンスを、コミュニティが管理する品質プロファイルとカスタムフォーマットのデータベースに接続し、手動での入力が不要になり、テスト済みの設定を自動的に適用します。これにより、インスタンスごとの数時間にわたる調整作業が1回の同期操作に置き換えられ、スタック内のすべてのarrアプリが最新のコミュニティ標準に準拠した状態を維持します。
メディアスタックと並行してProfilarrをセルフホストすることで、プロファイルの更新はユーザーのスケジュールに合わせて行われ、何が、なぜ変更されたのかを完全に可視化できます。これにより、外部サービスに設定をローカルアプリにプッシュさせる必要がなくなります。
Profilarrの主な機能
プロフィール同期自動化
リモートコミュニティデータベースから品質プロファイルをプルし、インスタンス間で手動でコピー＆ペーストすることなく、RadarrとSonarrに適用します。
カスタムフォーマット管理
カスタム書式定義とスコアを同期することで、スタック内のすべてのインスタンスが、テスト済みの同じ構成を使用できるようになります。
マルチインスタンスサポート
単一のインターフェースから複数のRadarrおよびSonarrインスタンスを管理し、作業の重複なく、すべての一貫性を維持します。
Web UI付属
接続の管理、同期の実行、適用された変更の確認を行うためのブラウザベースのインターフェースです — SSHやCLIは不要です。
「永続設定」
すべてのインスタンス認証情報と同期状態は、名前付きDockerボリュームに保存され、コンテナの再起動やイメージのアップグレード後も保持されます。
HostingerでProfilarrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
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