1クリックインストールによるMongo Expressのデプロイ
ブラウザからMongoDBのデータベースを閲覧、編集、管理できる、ウェブベースの管理インターフェースです。
Mongo Express向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Mongo Expressの活用例
Mongo Expressは、Node.jsとBootstrap 5で構築された、軽量なオープンソースのMongoDB用Web UIです。MongoDBインスタンスに接続し、ローカルのデータベースクライアントを必要とせずに、ブラウザタブからすぐにデータベースの閲覧、コレクションの探索、ドキュメントの編集、クエリの実行を開始できます。このインターフェースは、データベース、コレクション、個々のドキュメントにわたる完全なCRUD操作を処理し、BSONデータ型の全範囲をサポートしているため、ドキュメントは正確に表示および編集されます。
VPS上でMongoDBデータベースとともにMongo Expressをセルフホストすることで、両方のサービスを同じプライベートネットワーク上に維持できます。これにより、データベースポートがインターネットに公開されることはなく、管理UIはTraefikを介してHTTPS経由でアクセス可能な状態を保ちます。
Mongo Expressの主な機能
フル CRUD 操作
シェルコマンドを記述することなく、クリーンなブラウザインターフェースを通じて、データベース、コレクション、ドキュメントの作成、読み取り、更新、削除を行えます。
「インラインドキュメントエディター」
完全なBSONタイプサポートにより、UIで直接ドキュメントを編集でき、ObjectId、Date、NumberLongなどの値が正しく処理されます。
「コレクションのインポートとエクスポート」
移行、バックアップ、または環境間でのデータセットスナップショットの共有のために、JSON形式でコレクションデータをインポートおよびエクスポートします。
索引管理
ブラウザを離れることなく、任意のコレクションでインデックスの表示、作成、削除を行うことで、クエリパフォーマンスを理解し、最適化できます。
GridFS ファイル管理
「UI」から直接、MongoDB GridFSバケットに保存されている大容量ファイルを閲覧および管理できます。
HostingerでMongo Expressを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。