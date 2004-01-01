Mongo Expressは、Node.jsとBootstrap 5で構築された、軽量なオープンソースのMongoDB用Web UIです。MongoDBインスタンスに接続し、ローカルのデータベースクライアントを必要とせずに、ブラウザタブからすぐにデータベースの閲覧、コレクションの探索、ドキュメントの編集、クエリの実行を開始できます。このインターフェースは、データベース、コレクション、個々のドキュメントにわたる完全なCRUD操作を処理し、BSONデータ型の全範囲をサポートしているため、ドキュメントは正確に表示および編集されます。

VPS上でMongoDBデータベースとともにMongo Expressをセルフホストすることで、両方のサービスを同じプライベートネットワーク上に維持できます。これにより、データベースポートがインターネットに公開されることはなく、管理UIはTraefikを介してHTTPS経由でアクセス可能な状態を保ちます。