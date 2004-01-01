Bluesky Ozoneは、Blueskyを支えるオープンネットワークであるATプロトコルの公式モデレーションおよびラベリングサービスです。モデレーターがレポートをトリアージし、コンテンツやアカウントを削除または停止し、ラベルを適用し、WebSocketsを通じてそれらのラベルをネットワークに公開できるバックエンドサービスとNext.jsのウェブUIを組み合わせています。

独自のOzoneインスタンスを運用することで、Blueskyユーザーが購読できるスタック可能なラベラーとなり、コミュニティ、パブリッシャー、研究者が単一のモデレーションプロバイダーに依存することなく、自分たちやメンバーが見るものを形成する方法を提供します。セルフホスティングにより、レポート、ラベル履歴、ポリシー決定は、あなたが管理するインフラストラクチャ上に保持されます。