Bluesky Ozoneの1クリックインストールによるデプロイ
Blueskyネットワークおよびその他のATプロトコルアプリケーション向けのセルフホスト型モデレーションおよびラベリングサービスです。
Bluesky Ozone向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Bluesky Ozoneの活用例
Bluesky Ozoneは、Blueskyを支えるオープンネットワークであるATプロトコルの公式モデレーションおよびラベリングサービスです。モデレーターがレポートをトリアージし、コンテンツやアカウントを削除または停止し、ラベルを適用し、WebSocketsを通じてそれらのラベルをネットワークに公開できるバックエンドサービスとNext.jsのウェブUIを組み合わせています。
独自のOzoneインスタンスを運用することで、Blueskyユーザーが購読できるスタック可能なラベラーとなり、コミュニティ、パブリッシャー、研究者が単一のモデレーションプロバイダーに依存することなく、自分たちやメンバーが見るものを形成する方法を提供します。セルフホスティングにより、レポート、ラベル履歴、ポリシー決定は、あなたが管理するインフラストラクチャ上に保持されます。
Bluesky Ozoneの主な機能
積み重ね可能なラベル付け
Blueskyユーザーがオプトインできるラベルを公開し、デフォルトのネットワークポリシーの上に、あなたのモデレーションビューを重ねて適用できます。
レポート トリアージ
モデレーションチーム向けに設計された単一のインターフェースから、受信したモデレーションレポートをレビューし、エスカレートし、対応します。
削除と停止
モデレーターの身元に紐付けられた完全な監査履歴とともに、テイクダウンを適用し、アカウントを停止し、決定を差し戻します。
メールテンプレート
一貫したコミュニケーションのために、ダッシュボードから直接、影響を受けるユーザーにテンプレート化されたモデレーションメールを送信します。
「カスタムのラベルルール」
ニッチなコミュニティ、言語、またはコンテンツポリシーに合わせて、独自のラベル語彙を作成および変更できます。
HostingerでBluesky Ozoneを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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