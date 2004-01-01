OMEROは、多次元バイオイメージングデータを扱う研究室向けに構築されたOpen Microscopy Environmentデータ管理プラットフォームです。Bio-Formatsを介して150以上の独自ファイル形式から顕微鏡画像をインポートし、クエリ可能なリポジトリに保存し、独自のソフトウェアなしでチャネル、タイムラプス、Zスタックを処理するウェブビューアを通じて提供します。

VPSでOMEROをセルフホストすることで、研究室グループは生画像データ、アノテーション、アクセス権限を完全に制御できるようになります。同時に、OMERO.serverバックエンド、OMERO.webフロントエンド、およびPostgreSQLリポジトリを単一のデプロイメントにバンドルします。