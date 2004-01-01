1クリックでOMEROのデプロイ
多次元ウェブビューアを備えた科学顕微鏡用のオープンソース画像データ管理プラットフォームです。
OMERO向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OMEROの活用例
OMEROは、多次元バイオイメージングデータを扱う研究室向けに構築されたOpen Microscopy Environmentデータ管理プラットフォームです。Bio-Formatsを介して150以上の独自ファイル形式から顕微鏡画像をインポートし、クエリ可能なリポジトリに保存し、独自のソフトウェアなしでチャネル、タイムラプス、Zスタックを処理するウェブビューアを通じて提供します。
VPSでOMEROをセルフホストすることで、研究室グループは生画像データ、アノテーション、アクセス権限を完全に制御できるようになります。同時に、OMERO.serverバックエンド、OMERO.webフロントエンド、およびPostgreSQLリポジトリを単一のデプロイメントにバンドルします。
OMEROの主な機能
多次元ビューア
Zスタック、タイムラプスシーケンス、マルチチャンネル取得を、デスクトップ顕微鏡ソフトウェアをインストールせずにブラウザで直接閲覧できます。
「Bio-Formats インポート」
150種類以上の独自の顕微鏡フォーマットから画像を取り込み、バンドルされているBio-Formatsライブラリを通じて元のメタデータを保持します。
グループと権限
研究者を、共有データセットやプロジェクトに対する読み取り専用、読み取り・注釈付け、または読み取り・書き込みの権限を持つ共同グループに編成します。
「アノテーションとタグ」
画像にタグ、評価、コメント、キーと値のペア、ファイル添付を付与することで、実験のコンテキストが生データにリンクされたままになります。
スクリプティングとAPI
Python、Java、MATLABのAPIを介して分析パイプラインを自動化するか、データセット全体に対してサーバーサイドのOMERO.scriptsを実行します。
HostingerでOMEROを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。