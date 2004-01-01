Cortezaは、深いプログラミング知識がなくても、チームがカスタムビジネスアプリケーション、CRMパイプライン、プロセス自動化を構築できるオープンソースのローコードプラットフォームです。ドラッグ＆ドロップ式のアプリビルダー、柔軟なレコード管理、組み込みのワークフローエンジンにより、組織はリードトラッキングからコンプライアンスワークフローまで、あらゆるビジネスプロセスをモデル化し、バックエンドサービスをゼロから記述することなくデプロイできます。

独自のVPSでCortezaをセルフホストすることで、ビジネスデータを完全に管理下に置くことができます。このプラットフォームは、エンタープライズ認証用のLDAP、SAML、OAuth2、きめ細かなロールベースのアクセス制御、既存のツールと統合できるREST/gRPC APIサーフェスをサポートしています。PostgreSQLは、すべてのレコードと自動化ログに対して、信頼性が高くスケーラブルなストレージを提供します。