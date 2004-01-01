Cortezaをワンクリックインストールでデプロイ
カスタムビジネスアプリケーション、CRMシステム、自動化されたワークフローの構築向けのローコードプラットフォーム（オープンソース）
Corteza向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Cortezaの活用例
Cortezaは、深いプログラミング知識がなくても、チームがカスタムビジネスアプリケーション、CRMパイプライン、プロセス自動化を構築できるオープンソースのローコードプラットフォームです。ドラッグ＆ドロップ式のアプリビルダー、柔軟なレコード管理、組み込みのワークフローエンジンにより、組織はリードトラッキングからコンプライアンスワークフローまで、あらゆるビジネスプロセスをモデル化し、バックエンドサービスをゼロから記述することなくデプロイできます。
独自のVPSでCortezaをセルフホストすることで、ビジネスデータを完全に管理下に置くことができます。このプラットフォームは、エンタープライズ認証用のLDAP、SAML、OAuth2、きめ細かなロールベースのアクセス制御、既存のツールと統合できるREST/gRPC APIサーフェスをサポートしています。PostgreSQLは、すべてのレコードと自動化ログに対して、信頼性が高くスケーラブルなストレージを提供します。
Cortezaの主な機能
「ビジュアルアプリビルダー」
バックエンドコードを記述することなく、ブラウザベースのドラッグ&ドロップインターフェースを通じて、データモデル、フォーム、レコードビューを設計できます。
内蔵CRM
Cortezaは、連絡先、リード、アカウント、セールスパイプラインを管理するための、すぐに使えるCRMモジュールを標準で搭載しています。
「ワークフロー自動化」
レコードの変更、スケジュール、または外部のWebhookによってトリガーされる複数ステップの自動化されたワークフローを作成し、手動タスクを排除します。
企業認証
LDAP、SAML、OAuth2プロバイダーと連携することで、チームは既存の企業IDシステムを使用してサインインできます。
きめ細かいアクセス制御
機密データや管理者による操作が適切に制限されるように、各ロールに対してリソースごと、操作ごとに権限を定義します。
「統合ゲートウェイ」
サードパーティのミドルウェアなしで、組み込みのインテグレーションゲートウェイを介してカスタムAPIエンドポイントを公開し、外部サービスに接続します。
HostingerでCortezaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。