ByteStashは、コードスニペットを単一の検索可能なライブラリに保存、整理、共有するためのセルフホスト型ウェブアプリケーションです。フルシンタックスハイライトに対応した数十のプログラミング言語をサポートし、言語やキーワードでフィルタリングしたり、お気に入りをピン留めして素早くアクセスしたり、受信者からのアカウントを必要とせずにスニペットを公開共有できます。

クラウドベースのスニペットツールとは異なり、ByteStashは軽量なSQLiteデータベースを使用して、外部サービスを必要とせず、完全に独自のインフラストラクチャで動作します。SwaggerドキュメントとオプションのOpenID Connect統合を備えた完全なREST APIを提供しており、単独の開発者から集中型ID管理を使用するチームまで、同様に適しています。