ByteStashの1クリックインストール
構文ハイライト、全文検索、オプションのSSOを備えた、開発者とチーム向けのセルフホスト型コードスニペットマネージャーです。
ByteStash向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ByteStashの活用例
ByteStashは、コードスニペットを単一の検索可能なライブラリに保存、整理、共有するためのセルフホスト型ウェブアプリケーションです。フルシンタックスハイライトに対応した数十のプログラミング言語をサポートし、言語やキーワードでフィルタリングしたり、お気に入りをピン留めして素早くアクセスしたり、受信者からのアカウントを必要とせずにスニペットを公開共有できます。
クラウドベースのスニペットツールとは異なり、ByteStashは軽量なSQLiteデータベースを使用して、外部サービスを必要とせず、完全に独自のインフラストラクチャで動作します。SwaggerドキュメントとオプションのOpenID Connect統合を備えた完全なREST APIを提供しており、単独の開発者から集中型ID管理を使用するチームまで、同様に適しています。
ByteStashの主な機能
構文ハイライト
数十のプログラミング言語に対応しているため、すべてのスニペットが正確で読みやすい構文の色付けでレンダリングされます。
全文検索
言語、キーワード、またはタグでスニペットライブラリ全体を検索・絞り込み、必要なものを数秒で正確に見つけることができます。
公開共有
個別のスニペットやコレクションを公開リンクで共有できます — 受信者は閲覧にアカウントを必要としません。
REST APIアクセス
組み込みのSwaggerドキュメントを備えたフルCRUD APIにより、スニペットの取得をスクリプト、エディター、またはCIパイプラインに統合できます。
SSO統合
一元化されたID管理をすでに利用しているチーム向けに、任意のOpenID Connectプロバイダーを接続してシングルサインオンを有効にできます。
HostingerでByteStashを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。