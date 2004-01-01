Maflは、複数のセルフホスト型サービスを運用し、高速で集中を妨げない単一の開始点を求める人々のために構築されたオープンソースのホームページです。レイアウト全体は単一のYAML設定ファイルで記述されているため、ダッシュボードは再現可能で、バージョン管理され、他のスタックと一緒に簡単にバックアップできます。

独自のVPSでMaflをセルフホストすることで、すべてのブックマーク、APIキー、統合を、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。サービスウィジェットに対するすべてのサードパーティリクエストはMaflのバックエンドを介してプロキシされるため、認証情報とメタデータがブラウザや外部ダッシュボードプロバイダーに漏洩することはありません。