Maflの1クリックインストール
使用するすべてのサービス、リンク、ダッシュボードを1つのタブにまとめて整理できる、ミニマルなセルフホスト型ホームページ。
Mafl向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Maflの活用例
Maflは、複数のセルフホスト型サービスを運用し、高速で集中を妨げない単一の開始点を求める人々のために構築されたオープンソースのホームページです。レイアウト全体は単一のYAML設定ファイルで記述されているため、ダッシュボードは再現可能で、バージョン管理され、他のスタックと一緒に簡単にバックアップできます。
独自のVPSでMaflをセルフホストすることで、すべてのブックマーク、APIキー、統合を、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。サービスウィジェットに対するすべてのサードパーティリクエストはMaflのバックエンドを介してプロキシされるため、認証情報とメタデータがブラウザや外部ダッシュボードプロバイダーに漏洩することはありません。
Maflの主な機能
YAML設定
グループ、サービス、テーマ、ウィジェットを、バージョン管理や複数の環境への複製が可能な単一のconfig.ymlファイルで定義します。
「ライブサービスウィジェット」
インタラクティブカードは、天気、IP情報、カスタム連携などのリアルタイムデータを、APIキーをブラウザに公開することなく表示します。
「カスタムテーマ」
バンドルされているテーマに切り替えるか、ブランドに合わせてご自身でデザインを作成して、コミュニティと共有しましょう。
多言語UI
英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、中国語などに対応しており、訪問者のブラウザから自動検出されます。
Iconifyと絵文字アイコン
各サービスタイルに、200,000以上のIconifyベクターアイコン、任意の絵文字、リモートURL、またはローカルに保存された画像の中から選択できます。
「インストール可能なPWA」
Maflをお使いのスマートフォンまたはデスクトップにプログレッシブウェブアプリとして追加すると、瞬時にアプリのようなランチャー体験をお楽しみいただけます。
HostingerでMaflを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。