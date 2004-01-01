Castopodの1クリックインストール
分析機能、ソーシャル機能、および収益化ツールを内蔵したポッドキャスト配信プラットフォーム（オープンソース）
Castopod向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Castopodの活用例
Castopodは、サードパーティのホスティングサービスに依存することなく、プロフェッショナルな公開機能を求めるクリエイター向けに構築された、包括的なオープンソースのポッドキャストホスティングプラットフォームです。エピソード管理、主要なすべてのプラットフォームへの配信のための自動RSSフィード生成、詳細なリスナー分析、分散型ソーシャルネットワーキングのためのActivityPub連携を、単一のセルフホスト型パッケージで提供します。
独自のVPSでポッドキャストをホストすることで、視聴者データを自分で所有し、ダウンロードごとの帯域幅料金を回避し、プラットフォームのロックインなしにコンテンツの配信と収益化を完全に制御できます。
Castopodの主な機能
自動RSS配信
ポッドキャストのRSSフィードを自動的に生成・管理し、Spotify、Apple Podcasts、その他すべての主要なディレクトリであなたの番組を公開し続けます。
リスナー分析
詳細なダウンロード統計、ユーザー層データ、およびエンゲージメント指標により、番組を戦略的に成長させるために必要な視聴者インサイトが得られます。
組み込み型収益化
プレミアムサブスクリプションとリスナーサポート機能により、独自のインフラストラクチャ上で直接、持続可能なポッドキャストビジネスを構築できます。
ActivityPub 統合
フェディバースと連携することで、分散型ソーシャルプラットフォームのリスナーは、お気に入りのアプリを離れることなく、フォロー、コメント、交流することができます。
マルチユーザーコラボレーション
ロールベースの権限により、チームは1つのダッシュボードから複数のポッドキャストシリーズにわたってエピソード、分析、公開を管理できます。
HostingerでCastopodを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。