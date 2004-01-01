Castopodは、サードパーティのホスティングサービスに依存することなく、プロフェッショナルな公開機能を求めるクリエイター向けに構築された、包括的なオープンソースのポッドキャストホスティングプラットフォームです。エピソード管理、主要なすべてのプラットフォームへの配信のための自動RSSフィード生成、詳細なリスナー分析、分散型ソーシャルネットワーキングのためのActivityPub連携を、単一のセルフホスト型パッケージで提供します。

独自のVPSでポッドキャストをホストすることで、視聴者データを自分で所有し、ダウンロードごとの帯域幅料金を回避し、プラットフォームのロックインなしにコンテンツの配信と収益化を完全に制御できます。