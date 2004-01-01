SerpBearの1クリックデプロイ
Google、Bing、その他の検索エンジン全体でキーワードの順位を監視するための、セルフホスト型検索エンジン順位追跡ツールです。
SerpBear向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
SerpBearの活用例
SerpBearは、Google、Bing、Yahoo、Yandex、DuckDuckGoなどの検索エンジンで、選択したキーワードに対してドメインがどのようにランク付けされているかを監視する、オープンソースのセルフホスト型SEO順位追跡ツールです。日々のSERP順位を取得し、ランキング履歴をグラフ化し、変動を明らかにします。これにより、SaaSの順位追跡サービスにキーワードごとの料金を支払うことなく、アルゴリズムの変更、コンテンツの更新、競合他社の活動に対応できます。
独自のVPSでSerpBearをセルフホストすることで、無制限のドメインとキーワード、インプレッションとクリックのためのオプションのGoogle Search Console連携、そしてランキングが変動した際のメールまたはWebhook通知を利用できます。データはご自身のインフラストラクチャに保存されるため、SaaSのサブスクリプションが失効しても、過去のランキングアーカイブが消えることなく、ご自身のものとして保持されます。
SerpBearの主な機能
マルチエンジントラッキング
Google、Bing、Yahoo、Yandex、DuckDuckGoといった検索エンジンでのキーワード順位を、キーワードごとの履歴チャートとともに、単一のダッシュボードから追跡できます。
Search Console連携
オプションのGoogle Search Console接続により、追跡対象のすべてのキーワードにインプレッション、クリック率、検出データが追加されます。
モバイルとデスクトップ SERPs
モバイルとデスクトップのSERP（検索エンジン結果ページ）用に別々のトラッカーを実行し、実際のトラフィックに影響を与えるデバイス固有のランキングの差異を把握します。
国と都市のターゲティング
各キーワードを、ターゲット国、言語、都市ごとに設定し、単一のグローバルビューではなく、ローカライズされた検索結果を反映させるようにします。
「通知とエクスポート」
メールとウェブフックの通知はランキングの変更に応じて送信され、CSVエクスポートは手動でのコピー＆ペーストなしで外部ダッシュボードやクライアントレポートにデータを提供します。
無制限キーワード
キーワードごとの料金は発生しません — サブスクリプションのティアを上げることなく、VPSのリソースが許す限り、いくらでもドメインやキーワードを追跡できます。
HostingerでSerpBearを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。