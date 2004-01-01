SerpBearは、Google、Bing、Yahoo、Yandex、DuckDuckGoなどの検索エンジンで、選択したキーワードに対してドメインがどのようにランク付けされているかを監視する、オープンソースのセルフホスト型SEO順位追跡ツールです。日々のSERP順位を取得し、ランキング履歴をグラフ化し、変動を明らかにします。これにより、SaaSの順位追跡サービスにキーワードごとの料金を支払うことなく、アルゴリズムの変更、コンテンツの更新、競合他社の活動に対応できます。

独自のVPSでSerpBearをセルフホストすることで、無制限のドメインとキーワード、インプレッションとクリックのためのオプションのGoogle Search Console連携、そしてランキングが変動した際のメールまたはWebhook通知を利用できます。データはご自身のインフラストラクチャに保存されるため、SaaSのサブスクリプションが失効しても、過去のランキングアーカイブが消えることなく、ご自身のものとして保持されます。