1クリックでSureをデプロイ
完全なデータ所有権を備え、純資産、口座、取引、投資を追跡できるセルフホスト型の個人財務アプリです。
Sure向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Sureの活用例
Sureは、自分の金融データを完全にコントロールしたい人向けに設計された、コミュニティによってメンテナンスされているオープンソースの個人向け家計・資産管理アプリケーションです。銀行口座、投資、ローンにわたる口座を追跡し、取引を記録・分類し、時間の経過とともに純資産を監視し、複数ユーザーの世帯をサポートします。これらすべては、ご自身のインフラストラクチャ上のPostgreSQLデータベースに保存されます。
ホスト型金融ツールとは異なり、SureはSaaSサブスクリプション、サードパーティとのデータ共有、サービス停止のリスクなしに、完全に自身のサーバー上で動作します。オプションのOpenAI連携により、AIを活用した取引の分類や自然言語による金融クエリ機能が追加されます。バックグラウンドのSidekiqワーカーがスケジュールされたインポートと通知を処理する一方で、メインアプリはインタラクティブなダッシュボードを提供します。
Sureの主な機能
純資産ダッシュボード
すべての口座残高を単一の純資産ビューに集約し、取引が記録されるたびに更新され、全体的な財務状況を明確に把握できます。
アカウント管理
一つのインターフェースで、当座預金、普通預金、クレジットカード、ローン、投資口座のすべてを、各口座の全取引履歴とともに管理できます。
取引分類
取引をインポート、整理、分類し、ルールベースの自動化と手動での修正を組み合わせることで、正確な支出レポートを作成できます。
投資ポートフォリオ管理
設定可能なスケジュールで、Yahoo FinanceまたはTwelve Dataから取得したリアルタイムの価格データを用いて、株式保有状況とポートフォリオのパフォーマンスを監視します。
AI金融アシスタント
オプションのOpenAI連携により、支出パターンに関する自然言語クエリや、インポートされた取引の自動分類が可能になります。
複数ユーザー世帯
同じセルフホスト型インスタンスで予算と財務目標を共有しながら、自分のアカウントを持つ家族を招待できます。
HostingerでSureを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。