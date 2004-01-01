Sureは、自分の金融データを完全にコントロールしたい人向けに設計された、コミュニティによってメンテナンスされているオープンソースの個人向け家計・資産管理アプリケーションです。銀行口座、投資、ローンにわたる口座を追跡し、取引を記録・分類し、時間の経過とともに純資産を監視し、複数ユーザーの世帯をサポートします。これらすべては、ご自身のインフラストラクチャ上のPostgreSQLデータベースに保存されます。

ホスト型金融ツールとは異なり、SureはSaaSサブスクリプション、サードパーティとのデータ共有、サービス停止のリスクなしに、完全に自身のサーバー上で動作します。オプションのOpenAI連携により、AIを活用した取引の分類や自然言語による金融クエリ機能が追加されます。バックグラウンドのSidekiqワーカーがスケジュールされたインポートと通知を処理する一方で、メインアプリはインタラクティブなダッシュボードを提供します。