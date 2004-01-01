Wavelogの1クリックインストール
QSOの追跡、アワードの管理、LoTWおよびeQSLとの連携が可能なウェブベースのアマチュア無線ログアプリケーションです。
Wavelog向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Wavelogの活用例
Wavelogは、QSOの追跡や、DXCC、IOTA、SOTA、POTAプログラムにおけるアワードの進捗管理を行うための、モダンなウェブベースのアマチュア無線ログアプリケーションです。LoTW、eQSL、コールブック検索サービスと直接連携し、運用中の自動ロギングのためにCAT無線制御をサポートしています。
VPSでWavelogをセルフホストすることで、ログブックデータをプライベートに保ち、サードパーティのクラウドに依存することなく、どのブラウザやモバイルデバイスからでもアクセスできます。コンテストロギング、DXクラスター連携、ADIFおよびCabrilloエクスポート、複数オペレーターのサポートにより、熱心なアマチュア無線家にとって完全なステーションロギングソリューションとなります。
Wavelogの主な機能
「アワード追跡」
ログブックデータから、DXCC、IOTA、SOTA、POTA、その他主要なアマチュア無線アワードプログラムの進捗状況を追跡できます。
LoTW＆eQSL同期
手動で提出することなく、LoTWおよびeQSLでQSOを自動的にアップロードおよび確認し、電子アワードクレジットを取得できます。
CAT ラジオコントロール
CATインターフェースを介して無線機に接続し、ライブ運用中にバンド、モード、周波数フィールドを自動的に入力します。
「コンテストログ」
競技アマチュア無線運用向けに、交信追跡および重複チェック機能でコンテストQSOをログに記録します。
ADIF エクスポート
他のロギングソフトウェアやアワード申請システムで利用するために、完全なログをADIFまたはCabrillo形式でエクスポートします。
HostingerでWavelogを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。