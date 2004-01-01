Wavelogは、QSOの追跡や、DXCC、IOTA、SOTA、POTAプログラムにおけるアワードの進捗管理を行うための、モダンなウェブベースのアマチュア無線ログアプリケーションです。LoTW、eQSL、コールブック検索サービスと直接連携し、運用中の自動ロギングのためにCAT無線制御をサポートしています。

VPSでWavelogをセルフホストすることで、ログブックデータをプライベートに保ち、サードパーティのクラウドに依存することなく、どのブラウザやモバイルデバイスからでもアクセスできます。コンテストロギング、DXクラスター連携、ADIFおよびCabrilloエクスポート、複数オペレーターのサポートにより、熱心なアマチュア無線家にとって完全なステーションロギングソリューションとなります。