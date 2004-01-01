Grafana Tempoは、OpenTelemetry、Jaeger、Zipkin、その他のソースからトレースを取り込むように設計された、大規模な分散トレーシングバックエンドであり、複雑なインフラストラクチャを必要としません。ElasticsearchやCassandraに依存するトレースストアとは異なり、Tempoはトレースデータをオブジェクトストレージに保存するため、大規模な運用において費用対効果に優れています。Grafanaとネイティブに統合されており、エンジニアはPrometheusのメトリクスやLokiのログラインから直接対応するトレースにジャンプできます。

このテンプレートは、OpenTelemetryコレクターとしてGrafana Alloy、メトリクス用としてPrometheus、そして可視化レイヤーとしてGrafanaとともにTempoをバンドルしています。これにより、VPS上で完全に所有および制御できる自己完結型の分散トレーシングスタックが提供されます。