グラファナテンポの1クリックデプロイ
OpenTelemetry、Jaeger、Zipkinに対応し、Grafanaの可視化機能を内蔵したオープンソースの分散トレーシングバックエンドです。
Grafana Tempo向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Grafana Tempoの活用例
Grafana Tempoは、OpenTelemetry、Jaeger、Zipkin、その他のソースからトレースを取り込むように設計された、大規模な分散トレーシングバックエンドであり、複雑なインフラストラクチャを必要としません。ElasticsearchやCassandraに依存するトレースストアとは異なり、Tempoはトレースデータをオブジェクトストレージに保存するため、大規模な運用において費用対効果に優れています。Grafanaとネイティブに統合されており、エンジニアはPrometheusのメトリクスやLokiのログラインから直接対応するトレースにジャンプできます。
このテンプレートは、OpenTelemetryコレクターとしてGrafana Alloy、メトリクス用としてPrometheus、そして可視化レイヤーとしてGrafanaとともにTempoをバンドルしています。これにより、VPS上で完全に所有および制御できる自己完結型の分散トレーシングスタックが提供されます。
Grafana Tempoの主な機能
OpenTelemetryネイティブ
OTLP gRPC、HTTP、Jaeger、Zipkinの各プロトコル経由でトレースを受け入れます。そのため、計測されたアプリケーションはベンダー固有のSDKを使用せずにデータを送信できます。
トレースからのメトリクス
メトリクスジェネレーターを介してスパンデータからREDメトリクス（レート、エラー、期間）を自動的に生成し、追加のインストゥルメンテーションなしでPrometheusにサービスレベルのインサイトを提供します。
Grafana連携
事前設定済みのGrafanaデータソースを使用すると、任意のメトリックまたはログ行から関連するトレースへワンクリックでジャンプでき、根本原因の分析を加速します。
TraceQL クエリ言語
専用のクエリ言語を使用すると、アドホック検索では実現できない精度で、サービス、期間、エラー状態、スパン属性に基づいてトレースをフィルタリングおよび集計できます。
費用効率の良いストレージ
ElasticsearchやCassandraを必要とせず、トレースデータをローカルディスクに保存することで、インフラストラクチャをシンプルに保ち、運用コストを予測可能にします。
サービスグラフ可視化
トレースデータからサービス依存関係マップを生成し、Grafanaで表示することで、チームはサービス間の通信とレイテンシーの常に最新の状況を把握できます。
HostingerでGrafana Tempoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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