Piwigoは、大規模な写真コレクションを管理するために特別に構築された、最も長く続いているオープンソースの写真ギャラリーアプリケーションの1つです。

軽量なギャラリスクリプトとは異なり、PiwigoはEXIF/IPTCインデックス、多段階のアルバム階層、設定可能なサムネイルサイズ、アルバムごとのきめ細かな権限、そして顔認識からカスタムテーマまであらゆるものをカバーする200以上のコミュニティ拡張機能からなるプラグインエコシステムを備え、数十万枚の写真アーカイブを処理します。

VPSでPiwigoをセルフホストすることで、フル解像度のオリジナル画像、位置情報、閲覧統計を、写真SaaSに渡すのではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。PHPとMySQLのスタックは非常に堅牢で、最小限のリソースで動作し、20年間にわたりオンラインでギャラリーを公開してきました。そのため、Piwigoは、特定のクラウドプロバイダーよりも長く写真アーカイブを存続させたいクラブ、美術館、写真家、家族にとって人気の選択肢となっています。