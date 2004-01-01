Piwigoの1クリックインストール
数百のプラグイン、きめ細かな共有コントロール、本格的なアーカイブ向けの一括インポートワークフローを備えた、成熟したオープンソースの写真ギャラリープラットフォームです。
Piwigo向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Piwigoの活用例
Piwigoは、大規模な写真コレクションを管理するために特別に構築された、最も長く続いているオープンソースの写真ギャラリーアプリケーションの1つです。
軽量なギャラリスクリプトとは異なり、PiwigoはEXIF/IPTCインデックス、多段階のアルバム階層、設定可能なサムネイルサイズ、アルバムごとのきめ細かな権限、そして顔認識からカスタムテーマまであらゆるものをカバーする200以上のコミュニティ拡張機能からなるプラグインエコシステムを備え、数十万枚の写真アーカイブを処理します。
VPSでPiwigoをセルフホストすることで、フル解像度のオリジナル画像、位置情報、閲覧統計を、写真SaaSに渡すのではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。PHPとMySQLのスタックは非常に堅牢で、最小限のリソースで動作し、20年間にわたりオンラインでギャラリーを公開してきました。そのため、Piwigoは、特定のクラウドプロバイダーよりも長く写真アーカイブを存続させたいクラブ、美術館、写真家、家族にとって人気の選択肢となっています。
Piwigoの主な機能
大規模ライブラリのスケーリング
趣味レベルのギャラリーにとどまらず、何十万枚もの写真アーカイブを、高速な閲覧、検索、ページネーション機能を備えて処理できるよう、最初から設計されています。
多段階アルバム
写真をネストされたアルバムや仮想アルバムに整理し（1枚の写真を複数の場所に表示できます）、アルバムごとの権限を設定することで、きめ細やかな共有が可能です。
EXIFとIPTCのインデックス作成
カメラ、レンズ、IPTCメタデータの自動抽出により、カメラ本体、焦点距離、場所、または任意のカスタムタグで写真を検索可能にします。
「200以上のプラグイン」
活発なコミュニティの拡張機能カタログは、顔認識、ウォーターマーク、スライドショーのテーマ、モバイルアップローダー、ソーシャルシェアリングなどを網羅しています。
きめ細かい共有
公開、非公開、パスワード保護、グループ制限されたアルバムへのアクセス。共有アルバムでは、写真ごとのダウンロード権限とEXIF情報の削除が可能です。
一括インポートツール
サーバーサイドおよびFTP/SFTP同期ワークフローにより、手動で1つずつアップロードする手間を省き、何千もの写真を一度に簡単にプッシュできます。
HostingerでPiwigoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。