ConvertXの1クリックインストール
完全なプライバシーを備え、ドキュメント、画像、音声、ビデオなど1000以上の形式に対応したセルフホスト型ファイル変換サービスです。
ConvertX向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ConvertXの活用例
ConvertXは、ドキュメント、画像、音声、動画など、1,000種類以上のファイル形式をシンプルなWebインターフェースで処理する、セルフホスト型のオンラインファイル変換ツールです。変換はすべてご自身のサーバー上で行われるため、機密ファイルがインフラストラクチャから外に出ることはなく、アップロードサイズの制限、透かし、サードパーティサービスによる変換ごとの料金は一切ありません。
ConvertXをセルフホストすることは、独自のドキュメントを外部のクラウドサービスにアップロードすることを禁じるデータ処理要件を持つ企業や組織にとって特に価値があります。設定可能な保持期間による自動ファイルクリーンアップ機能により、ストレージの使用量を管理しやすく保ち、オプションのユーザー認証により、誰がサービスを使用できるかを制御できます。このデプロイは、あらゆる形式のワークフローに対応できる永続ストレージを備えた完全な変換サービスを提供します。
ConvertXの主な機能
1000以上のフォーマットに対応
デスクトップソフトウェアをインストールすることなく、ドキュメント、画像、音声、ビデオのほぼあらゆる形式間で変換できます。
「完全なファイルプライバシー」
ファイルはすべてお客様のVPS上で処理されます。外部サービスにアップロードされたり、第三者に見られたりすることはありません。
自動クリーンアップ
ストレージの使用量を管理するため、設定可能な保持期間により、変換されたファイルは設定された時間数経過後に自動的に削除されます。
「ユーザー認証」
内部チームのデプロイメントの場合、アカウントベースの認証でアクセスを制限するか、認証されていないユーザーに会話を公開します。
サイズ制限なし
オンライン変換サービスによって課されるアップロード制限なしで、大容量のメディアファイルや大量のバッチを変換します。
HostingerでConvertXを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。