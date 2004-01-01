ConvertXは、ドキュメント、画像、音声、動画など、1,000種類以上のファイル形式をシンプルなWebインターフェースで処理する、セルフホスト型のオンラインファイル変換ツールです。変換はすべてご自身のサーバー上で行われるため、機密ファイルがインフラストラクチャから外に出ることはなく、アップロードサイズの制限、透かし、サードパーティサービスによる変換ごとの料金は一切ありません。

ConvertXをセルフホストすることは、独自のドキュメントを外部のクラウドサービスにアップロードすることを禁じるデータ処理要件を持つ企業や組織にとって特に価値があります。設定可能な保持期間による自動ファイルクリーンアップ機能により、ストレージの使用量を管理しやすく保ち、オプションのユーザー認証により、誰がサービスを使用できるかを制御できます。このデプロイは、あらゆる形式のワークフローに対応できる永続ストレージを備えた完全な変換サービスを提供します。