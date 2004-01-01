1クリックインストールでのUnmanic展開
ファイルを自動的にトランスコードし、お好みの形式に変換するセルフホスト型メディアライブラリのオプティマイザーです。
Unmanic向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Unmanicの活用例
Unmanicは、FFmpegを使用してファイルを自動的にスキャンし、一貫した形式にトランスコードする、セルフホスト型のメディアライブラリ最適化ツールです。手動でファイルを変換したり、スクリプトを作成したりする代わりに、Unmanicはライブラリディレクトリを継続的に監視し、設定された出力プリセットと一致しないファイルを特定し、処理のためにキューに入れます。これらすべてはウェブインターフェースを通じて管理されます。
VPSでUnmanicをセルフホストすることで、メディアコレクションのための常時稼働の変換パイプラインが得られます。ビデオコーデックの標準化、ファイルサイズの削減、またはDVR録画の処理のいずれの場合でも、Unmanicは、デスクトップマシンを電源オンの状態に保つことなく、バックグラウンドでこれらのジョブを処理します。
Unmanicの主な機能
自動ライブラリスキャン
Unmanic は、メディアディレクトリを継続的にスキャンし、設定された出力プリセットに一致しないファイルを処理するためにキューに入れます。
FFmpegによるトランスコーディング
ビデオとオーディオを、H.264、H.265、AV1、AACなど、FFmpegがサポートするあらゆるフォーマットまたはコーデックにトランスコードします。
プラグインシステム
Unmanicをコミュニティプラグインで拡張して、コマーシャルの削除、ファイル名の変更、アーカイブの圧縮などを行えます。
「リアルタイムファイル監視」
新規または変更されたファイルは自動的に検出されるため、新しく追加されたメディアは手動での介入なしに処理のためにキューに入れられます。
タスクキュー管理
ライブの進行状況、推定時間、および処理履歴を表示する視覚的なキューで、同時変換ジョブを管理します。
HostingerでUnmanicを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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