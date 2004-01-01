Unmanicは、FFmpegを使用してファイルを自動的にスキャンし、一貫した形式にトランスコードする、セルフホスト型のメディアライブラリ最適化ツールです。手動でファイルを変換したり、スクリプトを作成したりする代わりに、Unmanicはライブラリディレクトリを継続的に監視し、設定された出力プリセットと一致しないファイルを特定し、処理のためにキューに入れます。これらすべてはウェブインターフェースを通じて管理されます。

VPSでUnmanicをセルフホストすることで、メディアコレクションのための常時稼働の変換パイプラインが得られます。ビデオコーデックの標準化、ファイルサイズの削減、またはDVR録画の処理のいずれの場合でも、Unmanicは、デスクトップマシンを電源オンの状態に保つことなく、バックグラウンドでこれらのジョブを処理します。