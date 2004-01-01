Shaarliの1クリックインストール
単一のフラットファイルデータベースにすべてを保存し、SQLを必要としない、個人的でミニマリストな超高速ブックマークサービス。
Shaarli向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Shaarliの活用例
Shaarliは、元のdel.icio.usのセルフホスト型代替として設計された、個人的でミニマリストなブックマークサービスです。データベースサーバー、マイグレーション、スキーマアップグレードが不要で、すべてのブックマークを単一のフラットなPHPファイルに保存します。そして、リンク、メモ、マイクロブログ形式の更新を、公開、非公開、またはアイテムごとに混在させることができる、きれいで逆時系列のフィードとして表示します。
VPSでShaarliをセルフホストすると、独自のドメインでプライベートなリンクアーカイブ、共有のRSS/Atomフィード、Markdown対応のメモシステム、そしてあらゆるブラウザやアプリをワンクリック保存のターゲットに変えるブックマークレットとモバイルAPIが得られます。スタック全体は、JSONファイルがバックアップする単一のPHPコンテナであり、バックアップは単一ファイルのコピーで済みます。
Shaarliの主な機能
フラットファイルストレージ
ブックマークは、インストール、調整、バックアップが不要なデータベースサーバーを持たない単一のPHPデータストアに保存されます。ファイルをコピーするだけで、アーカイブが手に入ります。
「逆時系列ストリーム」
すべてのブックマーク、メモ、またはマイクロブログ投稿は、タグ、全文検索、リンクごとのプライバシー管理機能とともに、整理された1つのタイムラインに表示されます。
RSSとAtomフィード
組み込みのRSSおよびAtomフィードにより、Shaarliを公開リンクブログまたはプライベートフィードリーダーソースとして利用できます。あらゆるリーダーアプリで動作します。
ブックマークレットとREST API
バンドルされたブックマークレットを使用して任意のブラウザからリンクを保存するか、型付きREST APIを使用してモバイルおよびデスクトップアプリからプッシュします。
Markdownノート
ブックマークと並行して、Markdownで長文メモやマイクロブログ投稿を作成できます。共有のための公開設定は任意です。
軽量
データベースサーバーなしの単一PHPコンテナは、他のアプリとリソースを競合することなく、最小のVPSプラン上で快適に動作します。
HostingerでShaarliを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。