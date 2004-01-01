Shaarliは、元のdel.icio.usのセルフホスト型代替として設計された、個人的でミニマリストなブックマークサービスです。データベースサーバー、マイグレーション、スキーマアップグレードが不要で、すべてのブックマークを単一のフラットなPHPファイルに保存します。そして、リンク、メモ、マイクロブログ形式の更新を、公開、非公開、またはアイテムごとに混在させることができる、きれいで逆時系列のフィードとして表示します。

VPSでShaarliをセルフホストすると、独自のドメインでプライベートなリンクアーカイブ、共有のRSS/Atomフィード、Markdown対応のメモシステム、そしてあらゆるブラウザやアプリをワンクリック保存のターゲットに変えるブックマークレットとモバイルAPIが得られます。スタック全体は、JSONファイルがバックアップする単一のPHPコンテナであり、バックアップは単一ファイルのコピーで済みます。