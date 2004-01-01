Grafana Pyroscopeは、大規模な本番環境アプリケーションからプロファイリングデータを保存し、クエリするために構築されたオープンソースの継続的プロファイリングデータベースです。インシデント発生時に実行する一時的なプロファイラとは異なり、PyroscopeはGo、Java、Python、Ruby、Node.js、Rust、.NET、eBPF、OpenTelemetryのソースからプロファイルを継続的に取り込み、デプロイメント、リージョン、または任意のカスタムラベル間でフレームグラフを比較できます。

VPSでPyroscopeをセルフホストすると、機密性の高いプロファイルデータ（多くの場合、関数名、ファイルパス、コードからのスタックトレースが含まれます）をサードパーティサービスから保護し、ワークロードに合わせて保持期間とストレージを調整できます。バンドルされているシングルバイナリモードでは、ディストリビューター、インジェスター、クエリ、コンパクターの各コンポーネントをローカルファイルシステムストレージを備えた1つのコンテナで実行します。Kubernetes、オブジェクトストレージ、または外部依存関係は必要ありません。