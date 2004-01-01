1クリックでのGrafana Pyroscope導入
オープンソースの継続的プロファイリングバックエンドは、CPU、メモリ、レイテンシーの問題をコードの1行に至るまでデバッグするのに役立ちます。
Grafana Pyroscope向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Grafana Pyroscopeの活用例
Grafana Pyroscopeは、大規模な本番環境アプリケーションからプロファイリングデータを保存し、クエリするために構築されたオープンソースの継続的プロファイリングデータベースです。インシデント発生時に実行する一時的なプロファイラとは異なり、PyroscopeはGo、Java、Python、Ruby、Node.js、Rust、.NET、eBPF、OpenTelemetryのソースからプロファイルを継続的に取り込み、デプロイメント、リージョン、または任意のカスタムラベル間でフレームグラフを比較できます。
VPSでPyroscopeをセルフホストすると、機密性の高いプロファイルデータ（多くの場合、関数名、ファイルパス、コードからのスタックトレースが含まれます）をサードパーティサービスから保護し、ワークロードに合わせて保持期間とストレージを調整できます。バンドルされているシングルバイナリモードでは、ディストリビューター、インジェスター、クエリ、コンパクターの各コンポーネントをローカルファイルシステムストレージを備えた1つのコンテナで実行します。Kubernetes、オブジェクトストレージ、または外部依存関係は必要ありません。
Grafana Pyroscopeの主な機能
継続的プロファイリング
インシデントの発生を待つのではなく、実行中のサービスから24時間体制でプロファイルをインジェストすることで、フレイムグラフ上で任意の2つの時点を比較できます。
多言語サポート
Go、Java、Python、Ruby、Node.js、Rust、.NET用のネイティブSDKに加え、Grafana Alloyの自動インスツルメンテーションとeBPFにより、あらゆるバイナリのゼロコードプロファイリングを実現します。
OpenTelemetry 対応
OpenTelemetryプロトコル経由でプロファイルを受け入れ、コレクターパイプラインを変更することなく、既存のトレース、メトリクス、ログと関連付けます。
フレームグラフ比較
2つのフレームグラフを並べて比較することで、デプロイ後にパフォーマンスが低下した関数、負荷がかかった際にスケールが不十分だった関数、または修正後に改善された関数を即座に確認できます。
「タグによる絞り込み」
サービス、リージョン、バージョン、テナント、カスタムディメンションなど、任意のラベルでプロファイルをスライスし、パフォーマンスの低下を引き起こしている正確なワークロードを特定します。
シングルバイナリストレージ
デフォルトではローカルファイルシステムストレージを備えた1つのコンテナとして動作し、シングルノードでは対応しきれなくなった場合には、オプションでS3、GCS、Azureのバックエンドも利用できます。
HostingerでGrafana Pyroscopeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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