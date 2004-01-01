LiteLLMは、すべてのLLMに同じOpenAI互換APIを提供するオープンソースのAIゲートウェイです。これにより、アプリケーションはコード変更なしでOpenAI、Anthropic、Google、Azure、AWS Bedrock、その他100以上のプロバイダーを切り替えることができます。単一の管理インターフェースから、負荷分散、自動フェイルオーバー、仮想APIキー管理、費用追跡、レート制限を処理します。

LiteLLMをセルフホストすることで、APIキーと利用データを自社のインフラストラクチャ内に保持し、共有プロキシサービスの帯域制限やレート制限を排除し、チームにすべてのLLM利用状況を一元管理できるコントロールプレーンを提供します。これは、AIコストとコンプライアンスを大規模に管理する組織にとって不可欠です。