1クリックインストールでのLiteLLMデプロイ
あらゆるプロバイダーから、100以上のLLMにOpenAI互換のAPIアクセスを提供する統合AIゲートウェイです。
LiteLLM向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
LiteLLMの活用例
LiteLLMは、すべてのLLMに同じOpenAI互換APIを提供するオープンソースのAIゲートウェイです。これにより、アプリケーションはコード変更なしでOpenAI、Anthropic、Google、Azure、AWS Bedrock、その他100以上のプロバイダーを切り替えることができます。単一の管理インターフェースから、負荷分散、自動フェイルオーバー、仮想APIキー管理、費用追跡、レート制限を処理します。
LiteLLMをセルフホストすることで、APIキーと利用データを自社のインフラストラクチャ内に保持し、共有プロキシサービスの帯域制限やレート制限を排除し、チームにすべてのLLM利用状況を一元管理できるコントロールプレーンを提供します。これは、AIコストとコンプライアンスを大規模に管理する組織にとって不可欠です。
LiteLLMの主な機能
100以上のLLMプロバイダー
OpenAI、Anthropic、Google Gemini、Azure、AWS Bedrock、その他多数のサービスに、単一の統合されたAPIエンドポイントを通じてアクセスできます。
ロードバランシング ＆ フェイルオーバー
複数のプロバイダーにリクエストを分散し、プロバイダーが利用できない場合は自動的にバックアップにフェイルオーバーします。
支出追跡＆予算
LLMコストをリアルタイムで監視し、APIの過剰な支出を防ぐために、ユーザーごとまたはチームごとの予算制限を設定します。
仮想キー管理
きめ細かなアクセス制御と使用状況の追跡機能を備えたスコープ付き仮想APIキーを、チームやアプリケーションに発行します。
詳細ルーティング
コスト、レイテンシー、またはカスタムルールに基づいてリクエストをルーティングし、各リクエストタイプに最適なモデルを常に使用します。
HostingerでLiteLLMを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。