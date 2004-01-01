SolidInvoiceの1クリックインストールによるデプロイ
フリーランサーや中小企業がクライアント、見積もり、支払いを管理するための、オープンソースのSymfonyベース請求書作成アプリケーションです。
SolidInvoice向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
SolidInvoiceの活用例
SolidInvoiceは、Symfonyフレームワーク上に構築されたオープンソースの請求書作成アプリケーションです。月額SaaS料金なしで、クリーンで集中できる請求ツールを必要とするフリーランサー、コンサルタント、中小企業向けに設計されています。顧客と連絡先を管理し、請求書に変換できる見積もりを送信し、支払いを追跡し、管轄区域に合わせて税金と通貨を設定するなど、見積もりから現金化までの完全なワークフローをカバーしています。
SolidInvoiceを独自のVPSでセルフホストすることで、顧客記録、請求履歴、支払いデータを自分で管理するインフラストラクチャに保持できます。ユーザーごとの料金、請求書ごとの手数料、機密性の高い財務情報への第三者アクセスは一切ありません。初回実行ウィザードがデータベースのセットアップと初期管理者アカウントの作成を案内し、バンドルされているMySQLサービスは、最初のデプロイからTraefikが管理するHTTPSの背後にあるすべてのトランザクションデータを保存します。
SolidInvoiceの主な機能
見積もりと請求書
プロフェッショナルな見積書を発行し、ワンクリックで請求書に変換できるため、販売から請求までのワークフロー全体で重複するデータ入力を排除できます。
クライアント管理
クライアント、連絡先、クレジット残高を一元管理し、クライアントごとの請求履歴や未払い残高も確認できます。
定期支払い請求書
リテーナー顧客やサブスクリプション請求向けに、お客様が定義したサイクルで自動生成される定期請求書をスケジュールします。
支払い追跡
StripeやPayPalのようなプラグイン可能な決済ゲートウェイに標準で対応しており、請求書に対する一部支払いおよび全額支払いを記録できます。
多通貨および税
国際的な顧客には現地通貨で請求し、VAT、GST、および地域の税制に対応できるよう、複数の税率を設定できます。
Symfonyをベースに構築
成熟したSymfony PHPフレームワークを搭載し、安定した拡張可能な基盤を提供し、長期的なメンテナンス実績があります。
HostingerでSolidInvoiceを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。