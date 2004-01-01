SolidInvoiceは、Symfonyフレームワーク上に構築されたオープンソースの請求書作成アプリケーションです。月額SaaS料金なしで、クリーンで集中できる請求ツールを必要とするフリーランサー、コンサルタント、中小企業向けに設計されています。顧客と連絡先を管理し、請求書に変換できる見積もりを送信し、支払いを追跡し、管轄区域に合わせて税金と通貨を設定するなど、見積もりから現金化までの完全なワークフローをカバーしています。

SolidInvoiceを独自のVPSでセルフホストすることで、顧客記録、請求履歴、支払いデータを自分で管理するインフラストラクチャに保持できます。ユーザーごとの料金、請求書ごとの手数料、機密性の高い財務情報への第三者アクセスは一切ありません。初回実行ウィザードがデータベースのセットアップと初期管理者アカウントの作成を案内し、バンドルされているMySQLサービスは、最初のデプロイからTraefikが管理するHTTPSの背後にあるすべてのトランザクションデータを保存します。